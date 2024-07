Polizeibilanz EM-Viertelfinale: Friedliches Fußballfest in Stuttgart

per Mail teilen

Es war eine schmerzliche Niederlage, aber auch ein schönes Fußballfest. Die Bundespolizei hat nach dem Viertelfinal-Spiel der Fußball-EM in Stuttgart eine positive Bilanz gezogen.

Beim EM-Viertelfinale in Stuttgart gab es kaum Zwischenfälle, obwohl Zehntausende nach Stuttgart gekommen sind, teilte die Bundespolizei mit. Die Partie Deutschland - Spanien sei "weitestgehend störungsfrei" verlaufen. Das Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage der deutschen Mannschaft nach Verlängerung.

"Friedliches Fußbllfest mit ausgelassener Stimmung"

Polizeidirektor Thomas Hammer zeigte sich "trotz der schmerzlichen Niederlage der deutschen Nationalmannschaft" mit diesem sowie den vier vorangegangenen EM-Spielen in Stuttgart sehr zufrieden. "Angesichts der vielen Reisenden während der fünf Spiele war es ein friedliches Fußballfest mit ausgelassener Stimmung und eindrucksvollen Einsatzmomenten", sagte Hammer laut Mitteilung. Sein Dank gelte allen Einsatzkräften, die auch in anspruchsvollen Situationen "stets professionell und besonnen aufgetreten" seien.

Blockabfertigung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Während der Anreisephase hatten laut Bundespolizei rund 10.000 deutsche und 500 spanische Fußballanhänger den öffentlichen Nahverkehr sowie den Regionalverkehr genutzt. Nach Abpfiff war der Andrang auf die Bahnen deutlich höher. Deshalb sei unter anderem im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs zeitweise Blockabfertigung nötig gewesen, ebenso musste der Personentunnel zu den Zügen im Hauptbahnhof wegen überfüllter Bahnsteige kurzzeitig gesperrt werden.

Das Viertelfinale war die letzte EM-Begegnung in Stuttgart. Die Halbfinalspiele werden in München und Dortmund, das Finale in Berlin ausgetragen.