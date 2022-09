Stuttgart: Festnahme nach Farbattacke auf Obdachlosen

per Mail teilen

In Stuttgart ist schon wieder ein wohnungsloser Mann mit Farbe übergossen worden. Dieses Mal konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.

Die Stuttgarter Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor einen Obdachlosen mit Farbe übergossen zu haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 45-jährige Tatverdächtige ist ebenfalls obdachlos. Ob der Mann auch bei ähnlichen Farbangriffen in den letzten Wochen der Täter war, ist noch unklar.

Verdächtiger flüchtet zunächst

Die Festnahme geschah nach der neuen Farbattacke in der Stuttgarter Innenstadt. Am Montag gegen vier Uhr morgens hatte die Polizei einen 41-jährigen Obdachlosen in der Innenstadt entdeckt, der offenbar kurz zuvor mit Farbe übergossen worden war.

Kurze Zeit später wurden die Beamten an der Ecke Marienstraße/Sophienstraße auf einen verdächtigen Mann aufmerksam. Er war nach Angaben der Polizei mit dem Fahrrad unterwegs und hatte entsprechende Farbe an seiner Kleidung. Nach einer kurzen Flucht nahmen die Polizisten den Mann fest. Der polizeibekannte Mann sitzt nun in Haft.

Zuvor schon fünf konkrete Angriffe

Die neue Farbattacke ist mindestens der sechste Angriff auf Wohnungslose in Stuttgart. Bei fünf Attacken wurden Obdachlose mit Farbe beschmiert.

Auf den Stufen vor der St. Maria Kirche in Stuttgart hat sich eine der Farbattacken auf einen schlafenden Obdachlosen ereignet. Spritzer der weißen Farbe sind auf den Stufen noch zu sehen. SWR Maxim Flößer

Darüber hinaus hatte die Polizei an mehreren Stellen in Stuttgart Farbreste entdeckt. Deshalb hält die Polizei weitere Attacken für möglich. Wohnungslose Menschen sprachen mit dem SWR über Ängste, die die Angriffe in Stuttgart auslösen.