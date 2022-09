Fünfter Angriff mit Farbe gegen Obdachlose in Stuttgart

per Mail teilen

Die Täter kommen im Schlaf. Es ist bereits die fünfte Anzeige im September, wonach ein Obdachloser mit Farbe angegriffen wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln mit Hochdruck.

In Stuttgart hat es eine fünfte Farbattacke auf einen schlafenden Obdachlosen gegeben. Deshalb suchen die Staatsanwaltschaft und die Polizei jetzt noch intensiver nach möglichen Zeugen und Opfern. Beamte der Polizei hätten mittlerweile an mehreren Stellen in Stuttgart Farbreste entdeckt, hieß es.

Deshalb sei es möglich, dass über die fünf Angriffe hinaus noch mehr Obdachlose mit Farbe beschmiert wurden. Deshalb sucht die zuständige Ermittlungsgruppe der Polizei verstärkt nach weiteren möglichen Opfern und Zeugen. Die Beamten arbeiteten eng mit der Stadt Stuttgart und Institutionen zusammen, die Anlaufstellen für obdachlose Menschen seien, so die Behörden in einer Mitteilung.

So sollen Opfer und Zeugen vorgehen, um den oder die Täter zu fassen. SWR

In entsprechenden Einrichtungen und auf der Straße werden Flyer mit Verhaltenstipps an wohnungslose Menschen verteilt. Ein betroffener 57-jähriger Obdachloser hat mittlerweile Anzeige erstattet.