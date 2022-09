Kaum hat die Polizei am Montag von Angriff Nr. 3 berichtet, meldet sie einen Tag später die nächste Attacke auf einen schlafenden Obdachlosen. Nun soll eine Ermittlergruppe den Fall klären.

In der Nacht auf den Dienstag ist in Stuttgart erneut ein Obdachloser von einem oder einer Unbekannten angriffen worden, indem er mit Farbe beschmutzt wurde.

Damit handelt es sich um den vierten Vorfall dieser Art innerhalb von rund eineinhalb Wochen. Diesmal wurde demnach ein 33-Jähriger in der Marienstraße zum Opfer.

Obdachlose in Stuttgart mit Farbe verschmutzt

Sein Gesicht und seine Kleidung hätten bei der Attacke während des Schlafs graue Farbe abbekommen, berichtet die Polizei. Die Polizei vermutet, dass es sich um Malerfarbe handelt. Auch die Hauswand und der Gehweg wurden verdreckt.

Das Opfer selbst habe die Attacke in der Nacht offenbar nicht mitbekommen. Stattdessen habe ein Zeuge den Mann am Montagabend gesehen und schließlich am Morgen danach wieder - diesmal aber mit der Farbe, weshalb er die Polizei verständigt habe, so die Behörde.

Die dritte Attacke mit Farbe auf Obdachlose in Stuttgart ereignete sich laut Polizei Ende letzter Woche in der Neckarstraße an der Einmündung zur Metzstraße. Laut einer Anwohnerin schlief das Opfer vor der Glasfassade des Gebäudes. SWR SWR/Luca Rihm

Polizei bildet Ermittlerteam wegen Farbattacken

Die Polizei untersucht, ob tatsächlich alle vier Vorfälle in einem Zusammenhang stehen. Dementsprechend schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich um einen Serientäter oder eine Serientäterin handeln könnte.

Derzeit gibt es nach ihren Angaben allerdings weder Verdächtige noch Hinweise, welches Motiv hinter den Angriffen stecken könnte. Die Behörde hat nun eine Ermittlergruppe gebildet, wie sie am Dienstag dem SWR mitteilte.