Büro von BW-Ministerin mit Farbe besprüht

Die Scheiben des Wahlkreisbüros von BW-Wissenschaftsministerin Olschowski wurden mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt. Online gibt es bereits ein Bekennerschreiben.

Das Wahlkreisbüro der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) in Stuttgart-Bad Cannstatt ist Ziel einer Farbattacke geworden. Das bestätigte die Polizei auf SWR-Anfrage. Unbekannte haben demnach bereits vor einigen Tagen ein Kreuz sowie Hammer und Sichel auf die Scheiben gesprüht. Der Staatsschutz ermittelt nun. Der Staatsschutz ist für die Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität zuständig.

Büro der Politikerin schon am Mittwoch beschmiert

Details zum Stand der Ermittlungen konnte die Polizei am Freitagabend nicht nennen. Der Fall sei aber bereits am frühen Mittwochnachmittag gemeldet worden. Die Schmierereien wurden zum Teil mit Plakaten mit der Aufschrift "Sachbeschädigung ist kein sinnvoller Protest! Lasst uns reden!" und einer Terminankündigung dafür überklebt.

Ein Zettel klebt an den beschmierten Scheiben des Walkreisbüros der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne). Andreas Rosar

Anonymes Bekennerschreiben nach Schmiererei veröffentlicht

Am Mittwochabend wurde auf "indymedia.org" ein anonymes Bekennerschreiben veröffentlicht. Als Motiv wird darin der Protest gegen den Braunkohleabbau in Lützerath in Nordrhein-Westfalen angegeben. Den Grünen als Partei wird die Verantwortung für die Räumung des Areals zugesprochen. Zudem werden Waffenexporte und der Bau einer Autobahn im Annenröder Forst thematisiert. "Sie setzten die Interessen von Konzernen mit einem grünen Anstrich durch und versuchen mit ihrer heuchlerischen Art die größten Schweinereien als Wohltat oder scheinbar unvermeidbar darzustellen", heißt es in dem Schreiben. Der Verfassungsschutz beobachtet die Internet-Plattform mittlerweile als gesichert linksextremistische Bestrebung.

Die Grünen wurden im Zusammenhang mit dem Geschehen in Lützerath bereits zuvor kritisiert, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte den Vorwürfen vor einigen Wochen noch widersprochen.