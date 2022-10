Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat am Donnerstag einen Streik bei Eurowings begonnen. Zahlreiche Flüge in Stuttgart wurden gestrichen.

Der für diesen Donnerstag geplante ganztägige Streik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit wird bei Eurowings Deutschland voraussichtlich jeden zweiten Flug lahmlegen. Die Lufthansa-Tochter werde jedoch alles tun, um die Auswirkungen der Streikmaßnahmen für Fluggäste so gering wie möglich zu halten, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Betroffen von dem Streikaufruf seien ausschließlich Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die von Eurowings Europe.

In Stuttgart wären am Donnerstag 86 Starts und Landungen mit Eurowings geplant gewesen. 54 davon entfallen wegen des Streiks, sagte eine Flughafensprecherin dem SWR. Welche Flüge konkret gestrichen wurden, können Reisende auf dieser Abflugliste des Flughafen Stuttgarts einsehen.

Die Sprecherin des Flughafens Stuttgart geht davon aus, dass der Tag am Flughafen am Donnerstag ruhig wird. Meist seien bei einem Streik die Passagiere schon vorab informiert, weshalb nicht mit Chaos am Flughafen zu rechnen sei.

Mehr als die Hälfte der Eurowings-Flüge in Stuttgart wird am Donnerstag entfallen. SWR SWR/Diana Hörger

Baden-Airpark: Einziger Eurowings-Flug fällt aus

Am Baden-Airpark nahe Baden-Baden ist nach Angaben des Geschäftsführers Uwe Kotzan am Donnerstag nur ein Flug mit Eurowings geplant, und zwar nach Mallorca. Auch dieser Flug wurde nach Angaben des Flughafens annulliert. Fluggäste, deren Flug streikbedingt nicht stattfinden wird, sollen laut Eurowings spätestens an diesem Mittwoch über Beförderungsalternativen informiert werden. Passagiere sollen umgebucht werden oder Bahntickets erhalten. Der Flughafen Friedrichshafen wird nicht von Eurowings angeflogen.

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Der Hintergrund des Streiks: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte am Dienstag mitgeteilt, die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter seien gescheitert.

Der VC geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Beschäftigten beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten.

Eurowings-Geschäftsführer nennt Forderungen "maßlos"

Eurowings kritisierte den angekündigten Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich. "Trotz zweier anstehender Gehaltserhöhungen in den nächsten vier Monaten von deutlich mehr als zehn Prozent fordert die VC 14 zusätzliche freie Tage im Jahr sowie eine Absenkung der maximalen Wochenarbeitszeit um fünf Stunden", schrieb Kai Duve, Eurowings-Geschäftsführer für Finanzen und Personal, in einer Mitteilung. "Das ist in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten, nicht nur maßlos."

Die Forderungen der Gewerkschaft würden laut Duve 20 Prozent der Eurowingsflüge unmöglich machen und damit die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und seiner Mitarbeitenden gefährden.