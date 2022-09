per Mail teilen

In Baden-Württemberg kann es bis zum Mittag zu Zugausfällen kommen. Die GDL hat Mitarbeitende der SWEG zu Streiks aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste in mehreren Landesteilen.

Bahnreisende in Baden-Württemberg müssen sich am Donnerstagmorgen auf deutliche Verspätungen und teilweise auch auf Zugausfälle vorbereiten. Im Streit mit der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) einen "Arbeitskampf" angekündigt. Die Gewerkschaft fordert Lokomotivführende, Mitarbeitende des Kundencenters, Werkstattmitarbeitende und Disponierende auf, ihre Arbeit niederzulegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Streik hat um 3 Uhr in der Nacht begonnen und soll bis 11 Uhr dauern. Betroffen sind der Regionalverkehr der SWEG sowie der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS), das ehemalige Bahnunternehmen Abellio Rail Baden-Württemberg. Es sei in diesem Zeitraum mit Störungen auf allen Linien im Bahnverkehr der beiden Unternehmen zu rechnen, wie die SWEG Bahn Stuttgart GmbH am späten Mittwochabend mitteilte. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt informieren.

Gewerkschaft: SWEG zementiert bei sich eine "Zweiklassengesellschaft"

Schon mehrfach hatte die Gewerkschaft in den vergangenen Tagen mit einem Streik gedroht. Hintergrund für den Streit sind Tarifverhandlungen für die Tochter SBS. Das ehemalige Bahnunternehmen Abellio Rail Baden-Württemberg wurde nach finanziellen Schwierigkeiten Anfang des Jahres von der SWEG für zunächst zwei Jahre übernommen. Nun forderte die GDL aber einen einheitlichen Tarifvertrag für alle rund 1.800 Mitarbeitenden des Konzerns. Es dürfe keine "Zweiklassengesellschaft" innerhalb des Konzerns geben, sagte ein GDL-Sprecher.

Die Gewerkschaft wirft der SWEG in der Pressemitteilung vor, die Verhandlungen über die geforderte persönliche Sicherheit - oder Sicherheiten bei der Schichtplanung am 18. August abgebrochen zu haben. Dies seien jedoch Regelungen, die im SWEG-Tochterunternehmen - der SBS - gelten würden. Damit betreibe der SWEG Dumping, da die Arbeitszeitregelungen Geld kosten und alle anderen beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen in Baden-Württemberg diese Regelungen anwenden, argumentiert die GDL.

GDL für bundesweit einheitliche Arbeits- und Einkommensbedingungen

Mit Anwendung des GDL-Tarifvertrages steigen laut GDL die monatlichen Entgelte und die Zulagen, beispielsweise für die besonders belastende Nachtarbeit, deutlich an. Das würde auch den SWEG-Mitarbeitenden zugutekommen.

Die SWEG hat jedoch einen bestehenden Tarifvertrag mit ver.di. Laut ver.di-Landesleiterin Hanna Binder bieten die Konditionen, für die sich die GDL stark mache, aber keine Vorteile gegenüber dem bereits bestehenden ver.di-Tarifvertrag. Der Sprecher der SWEG gab außerdem zu bedenken, dass noch offen sei, ob die SWEG und die SBS über das Jahr 2023 hinaus in einem Konzern miteinander verbunden sein werden.

Streiks könnten mehrere Landesteile treffen

Von Streiks bei der SWEG werden Fahrgäste in mehreren Landesteilen betroffen sein. Das Unternehmen betreibt Regionalzüge unter anderem in der Ortenau und im Breisgau sowie über die SWEG Bahn Stuttgart die ehemaligen Abellio-Regionallinien, unter anderem zwischen Stuttgart, Bruchsal und Heidelberg und zwischen Tübingen und Heilbronn.