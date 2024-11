In Esslingen wurde am Dienstag eine "Äffle und Pferdle"-Ampel eingeweiht. Oberbürgermeister Matthias Klopfer hat die neue Ampel in der Innenstadt enthüllt.

Die schwäbischen Kultfiguren "Äffle und Pferdle" leuchten seit Dienstagmittag auch in Esslingen rot und grün auf einer Ampel. Die neue Ampel wurde von Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) eingeweiht. Sie steht im Herzen der Stadt, direkt am Bahnhof. Fans freuen sich über die neue "Äffle und Pferdle"-Ampel Die Ampel durchzusetzen, sei ein langer Prozess gewesen, erzählt Oberbürgermeister Klopfer. "Ich freue mich, dass es jetzt so weit ist". Ich bin damit groß geworden und bis heute haben sie Kultstatus. Der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) hat die "Äffle und Pferdle"-Ampel enthüllt. SWR Auch der "Äffle und Pferdle"-Fanclub freut sich über die neue Ampel. Zur Enthüllung sind einige Fans extra nach Esslingen gekommen - natürlich in den passenden T-Shirts und Pullis. Darauf sieht man vorne das gehende, grüne "Pferdle" und auf der Rückseite das stehende, rote "Äffle". "Es bringt die Kinderaugen zum Leuchten und ich glaube auch die von den Erwachsenen, die damit aufgewachsen sind", sagt Fanclub-Mitglied Knut Eichhorn. Kindheitserinnerungen durch "Äffle und Pferdle"-Ampel Einige Passantinnen und Passanten werden beim Anblick der neuen Ampel ganz nostalgisch. "Es ist einfach Kult - und Liebe", sagt eine Fußgängerin. Die Figuren würden ihr am Herzen liegen. Dass sich auch Jahrzehnte nach ihrer Erfindung noch so viele Menschen an den Kultfiguren erfreuen, macht auch den Sohn des Erfinders, Armin Lang Junior, glücklich. "Wenn man merkt, wie die Leute sich freuen - da geht einem schon das Herz auf", so Lang. Er könnte allerdings auch ohne Ampel leben, gibt er zu. Hauptsache "Äffle und Pferdle" können weiter ihre Späße treiben. Es sind meine Brüder sozusagen. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Ampeln mit "Äffle und Pferdle" gibt es schon seit einigen Jahren in der Region - unter anderem in Stuttgart, Kirchheim unter Teck oder Böblingen.