Am Sonntag demonstrierten in Stuttgart Hunderte. Nun ermitteln Behörden gegen mehrere Teilnehmer - und auch gegen eine Gegendemonstrantin, weil sie den Mittelfinger gezeigt haben soll.

Während einer pro-palästinensischen Demonstration in Stuttgart am Sonntag soll es zu mehreren Zwischenfällen gekommen sein, weshalb die Polizei gegen mehrere Personen ermittelt. Insgesamt führt sie deshalb vier Ermittlungsverfahren, wie sie dem SWR auf Anfrage mitteilte.

Stuttgart: 42-Jähriger schwer verletzt

Bei den Ermittlungen geht es auch um den Fall des 42-Jährigen, der am Rande der Demonstration krankenhausreif geschlagen wurde. Drei Demonstranten seien auf ihn losgegangen, berichtete die Polizei. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Anlass für die Attacke ist nicht bekannt. Am Sonntag hatte ein Polizeisprecher dem SWR bereits gesagt, dass der Angriff nicht in inhaltlichem Zusammenhang mit der Versammlung stehe.

Frau in Israel-Flagge soll Mittelfinger gezeigt haben

Außerdem soll sich eine Frau am Rande der Demonstration in eine Israel-Flagge gehüllt haben. Dann habe sie in Richtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der pro-palästinensischen Demonstration den Mittelfinger gezeigt. Laut Polizei kam es zu einer Rangelei zwischen Demonstrierenden, der Frau sowie einem weiteren Mann, der schlichten wollte. Nun ermittelt die Polizei gegen die Frau wegen Beleidigung. Darüber hinaus prüfen die Beamtinnen und Beamten in weiteren Verfahren, ob zwei Demonstrierende jeweils Volksverhetzung begangen haben.