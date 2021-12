per Mail teilen

Katja Trautwein privat

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Fernsehen mit Abstechern in den Hörfunk und Vortasten in die Onlinebereiche.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Aus'm Eckle im Ländle, wo Enz und Metter zsammfließa'.

Kaffee oder Tee?

In Baden-Baden bisher nur in die Flurnachbar-Redaktion Sonderprojekte, Musik & Theater reingeschnuppert ...und dort wie auch hier darf es zum Tagesstart gerne ein Kaffee sein - mit viel Milchschaum und Keks. Mehrere Kekse sind auch ok.



Buch oder CD?

Lesen oder Musik hören? Das wäre ja wie Essen oder Schlafen.

Sprint oder Marathon?

Egal wie schnell oder langwierig, Hauptsache mit Hingabe - am liebsten also Tanzen.

Berge oder Meer?

Im Winter Berge, im Sommer Meer.

Im Herbst Wald, im Frühling Niesen.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Beides. Aber bitte ohne Knoblauch.

Glas halbvoll oder halbleer?

Bei positivem Inhalt halbvoll, bei negativem halbleer.