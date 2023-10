Von Freitag bis Sonntag hat es in Stuttgart drei pro-palästinensische Demonstrationen gegeben. Die Versammlungen waren emotional aufgeladen, verliefen aber friedlich.

Gleich drei pro-palästinensische Protestaktionen hat es an diesem Wochenende in Stuttgart gegeben. Die Demonstrationen mit insgesamt gut 3.000 Menschen verliefen nach Polizeiangaben ohne Ausschreitungen. Am Freitag war die Demonstration von der Gruppe free.palestine.stuttgart angemeldet worden und richtete sich gegen die Unterdrückung der Palästinenser. Eine Teilnehmerin sagte dem SWR, sie wolle Solidarität mit allen zivilen Opfern auf beiden Seiten zeigen. Am Ende der Kundgebung gab es eine Schweigeminute und es wurden Kerzen angezündet.

Sehr emotional aber friedlich

Am Samstag lautete das Motto der Veranstalter: "Stoppt den Krieg in Gaza! Solidarität mit allen unterdrückten Völkern". Die SWR-Reporter vor Ort beschrieben die Proteste als lautstark und sehr emotional. Es waren viele palästinensische Flaggen zu sehen. Häufig wurde die Parole: "free, free palestine" skandiert.

Viele Menschen mit arabischem Hintergrund haben die Demonstrationen besucht. Aber auch Deutsche, Italiener, Türken und Eritreer, die sich mit den Forderungen der Demonstranten solidarisierten.

Zu der pro-palästinensischen Demo am Sonntag kamen nach Schätzungen der Polizei ungefähr 600 Menschen. Einer der Redner sagte: "Wir wollen den Druck auf der Straße aufrechterhalten, bis die Waffen in Gaza schweigen." Man wolle als Stimme der Menschen in Gaza fungieren, die sich nicht wehren könnten. SWR Werner Trefz

"Juden sind nicht unsere Feinde"

Am Sonntag wurden nochmals die Politik der israelischen Regierung und die Angriffe auf Gaza kritisiert. Außerdem wurde eine sofortige Waffenruhe in Gaza gefordert und eine ernsthafte Perspektive für den Frieden. Kritik an Israel bedeute aber nicht Antisemitismus, so die Redner. "Juden sind nicht unsere Feinde", war ein wörtliches Zitat. Juden und Palästinenser sollten zusammenarbeiten und sich gemeinsam für Frieden einsetzen. Die Hamas fordere man auf, sofort alle Geiseln freizulassen. Das Geschehen in Nahost sei kein Religionskonflikt, denn christliche Palästinenser seien genauso von den Angriffen betroffen.

Kritik gab es an vielen westlichen Politikern, vor allem auch an der Bundesregierung. Wie die deutsche Politik mit dem Konflikt umgehe, sei beschämend, sagte ein Redner. Das Ziel sei Freiheit für Gaza und die Palästinenser-Gebiete - und Frieden für alle.