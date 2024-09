S-Bahn Stuttgart: Die Stammstreckensperrung 2024 ist vorbei

Aufatmen in Stuttgart. Die Stammstreckensperrung ist vorbei. Seit Samstag rollen die S-Bahnen wieder zwischen dem Hauptbahnhof und Vaihingen. Nicht alles lief glatt.

Alle Jahre wieder: Bereits seit vier Jahren wird die Stammstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen in den Sommerferien gesperrt. Seit dem 26. Juli fuhren auf der Strecke deshalb Busse statt S-Bahnen.

Grund für S-Bahn Sperrung in Stuttgart: Tunnel werden modernisiert

Hintergrund ist die Modernisierung der Tunnel unter der Innenstadt. Im Rahmen des Projekts Digitaler Knoten Stuttgart wird die Strecke mit einer neuen digitalen Technik, genannt ETCS, ausgestattet. In diesem Sommer standen nach Angaben der Bahn vor allem Kabelarbeiten auf dem Programm. Die neue Technik soll dann zeitgleich mit dem neuen Hauptbahnhof im Dezember 2026 in Betrieb gehen. Laut der Deutschen Bahn soll das "enger getaktete und zuverlässigere Zugfahrten ermöglichen."

Ein Schild wies in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Schwabstraße auf eine Ersatzhaltestelle in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof hin. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Digitaler Knoten Stuttgart Der sogenannte Digitale Knoten Stuttgart ist ein bundesweites Pilotprojekt der Deutschen Bahn. Dabei werden alle S21-Strecken und große Teile des S-Bahn-Netzes der Region Stuttgart mit dem digitalen Bahnleitsystem ETCS (European Train Control System), digitalen Stellwerken und automatisiertem Zugbetrieb ausgestattet. Mit ETCS werden die Signale entfernt und die Blockabschnitte digital gesteuert. Alle Züge senden ihre genaue Position an ein digitales Stellwerk. Darüber empfangen die Lokführer auch die Position von anderen Zügen. Durch das ETCS weiß der Lokführer stets, wie weit der nächste Abschnitt frei ist, wie schnell er fahren darf und wann er abbremsen muss. Bisher wurden Eisenbahnstrecken in Blöcke eingeteilt und diese durch Signale voneinander getrennt.

Dass die Sperrungen immer wieder in den Sommerferien anstehen, hat auch in diesem Jahr im Vorfeld für Unmut gesorgt. Den Zeitpunkt habe man aber bewusst gewählt, um möglichst wenige Schülerinnen und Schüler und Berufstätige einzuschränken, hieß es vom zuständigen Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS).

Bahn ist zufrieden mit den Bauarbeiten bei der S-Bahn in Stuttgart

Nach Angaben der Deutschen Bahn, rollen die S-Bahnen seit Samstag um 4:30 Uhr wieder über die Stammstrecke. Mit dem Bauablauf sei man "sehr zufrieden". Doch es wurden nicht nur Kabel verlegt - während der Stammstreckensperrungen werden jedes Jahr auch einzelne Haltestellen erneuert. Besonders sichtbar für die Fahrgäste seien in diesem Jahr die Arbeiten in der Station Feuersee, die jetzt heller und attraktiver sei. Die Station habe jetzt einen neuen Bodenbelag, einen neuen Treppenaufgang und LED Beleuchtung.

Endlich müssen Fahrgäste nicht mehr den farbige Wegweisern auf dem Boden zu den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs folgen. Sechs Wochen lang war die S-Bahn auf der Stuttgarter Stammstrecke gesperrt. SWR Sophia Volkhardt

Fahrgastverband Pro Bahn übt Kritik an Sperrung der Stammstrecke in Stuttgart

Der Ersatzverkehr sei sehr gut verlaufen, so die Bahn. Die Ersatzbusse seien klimatisiert gewesen und hätten WLAN gehabt. Der Vorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn für die Region Stuttgart, Wolfgang Staiger, übt hingegen Kritik: Am Anfang der Sommerferien sei es mit dem Busersatzverkehr zwar zunächst relativ problemlos angelaufen, so Staiger. Das habe aber auch daran gelegen, dass die Straßen da noch relativ leer waren, weil viele im Urlaub waren.

In den letzten Woche habe er aber vermehrt Rückmeldungen bekommen, dass die Busse im Stau stecken geblieben seien oder überfüllt waren. "Das war eine ziemliche Beeinträchtigung", so Staiger.

Fahrgäste auf Stammstrecke in Stuttgart genervt

Wer sich an der Stuttgarter Schwabstraße an den letzten Tagen des Ersatzverkehrs mit Bussen umgehört hat, bekommt eine gemischte Bilanz. Vor allem Pendlerinnen und Pendler, die nicht nur auf der Stammstrecke unterwegs sind, sondern aus Stuttgart heraus in die Region weiterfahren, sind unzufrieden.

An der Stuttgarter Schwabstraße kommt der Ersatzverkehr Bus an, der in Richtung des Hauptbahnhofs weiterfährt. Zu den Hauptverkehrszeiten waren die Busse oft überfüllt. SWR Sophia Volkhardt

Eine Studentin wartete an der Haltestelle. Sie zeigte sich genervt. "Ich wohne draußen in Cannstatt. Mit der Bahn braucht das von der Uni neun Minuten. Mit dem Bus kann es bis zu einer Stunde dauern." Neben ihr steht eine Studienkollegin. Die beiden lachen und sind sich einig: "Das Ganze geht jetzt schon mehrere Jahre. Wir sind vorher mit unserem Studium durch, ehe die Bahn fertig wird. Ganz ehrlich: Es nervt!".

Auch ein Elektriker, der am Nordbahnhof lebt: "Eigentlich brauche ich zehn Minuten. Aktuell sind es mit dem Bus dreißig. Und die Busse kommen oft zu spät. Ich habe noch nie erlebt, dass der Fahrplan eingehalten wird." Außerdem seien die Busse zu den Hauptverkehrszeiten oft überfüllt gewesen.

Vor allem ältere Menschen beklagen sich, dass die Umsteigezeiten durch den Ersatzverkehr länger werden. "Das ist alles eine Zumutung für uns Alte", entrüstet sich ein Mann über 70. Er hätte vor Kurzem versucht, am Abend vom Flughafen an die Schwabstraße zu kommen. Er hätte mehrfach umsteigen müssen und sei am Ende über zwei Stunden unterwegs gewesen. Die Fahrt hätte länger gedauert, als sein Flug aus Barcelona nach Stuttgart.

Einige Pendler zeigen Verständnis

Es gibt aber auch andere Stimmen. "Die Bahn muss halt modernisieren", sagt eine junge Frau, die an der Schwabstraße wohnt. Sie pendelt nach Esslingen. Dadurch, dass die Stammstreckensperrung immer weit im Voraus angekündigt sei, könne man sich gut darauf einstellen. Ein Tourist aus Köln meint: "Das ist doch gut gemanagt! Und auch wirklich gut ausgeschildert, wenn man sich nicht auskennt. Ich bin da Schlimmeres gewohnt."

Weitere S-Bahn Sperrungen in Stuttgart kommen

Die Stammstreckensperrung ist für dieses Jahr überstanden. Aber jetzt zu sagen: Der ÖPNV rollt wieder in Stuttgart, trifft es nicht ganz. In ihrem Bilanzschreiben kündigt die Bahn direkt die nächste Baustelle an: Vom kommenden Montag (9.9.) an bis Ende September ersetzen Busse die S-Bahnen auf der Strecke Stuttgart-Vaihingen bis zum Flughafen und der Messe in Filderstadt. Die S1, S2 und S3 fahren in der Zeit zum Teil nur im Halbstundentakt.

Hintergrund sind Gleiserneuerungen auf der Strecke. Und auch die Stammstrecke wird in den Sommerferien 2025 und 2026 wieder dicht sein.

Ersatzverkehr auch bei der SSB

Und nicht nur an den S-Bahn Strecken wird gebaut, auch bei der Stadtbahn müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen. Unter anderem auf der Strecke der U9 und U13. Wegen Gleisarbeiten zwischen Hedelfingen und Wangen kommt auch hier ab Montag Ersatzverkehr bis November.

Pro Bahn blickt sorgenvoll auf die kommenden Sperrungen

Wolfang Staiger von Pro Bahn würde sich für die kommenden Stammstreckensperrungen wünschen, dass der Busersatzverkehr optimiert wird. "Da sehe ich große Defizite", sagt Staiger und schlägt vor, während der Sperrungen eine extra Busspur einzurichten, um Verzögerungen durch Staus zu verhindern.