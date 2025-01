Das Unternehmen Cellcentric hat in Weilheim/Teck einen Optionsvertrag für ein Werksgelände geschlossen. Damit ist der Weg für eine Brennstoffzellen-Fabrik frei.

In Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) soll Ende des Jahrzehnts eine Fabrik für Brennstoffzellen entstehen. Nach einem zähen Ringen in den vergangenen Jahren und einem Bürgerentscheid hat das Unternehmen Cellcentric mit der Stadt nun einen sogenannten Optionsvertrag geschlossen: Bis Ende des Jahres 2029 kann das Unternehmen das Werksgelände kaufen. Dort sollen Brennstoffzellen für Lkw in Großserie hergestellt werden.

Fabrik soll Antriebe für Lastwagen bauen

Bereits kurz vor Weihnachten hatte das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo mit der Stadt den Vertrag für ein 16 Hektar großes Grundstück in einem Gewerbegebiet geschlossen. Das Reservierungsentgelt spült gut 15 Millionen Euro in die Stadtkasse, teilte die Kommune am Dienstag mit. Nun kann geplant und gebaut werden. Bis Ende des Jahrzehnts soll demnach am Fuße der Schwäbischen Alb die Serienproduktion der Technik für emissionsfreie Lastwagen-Antriebe starten.

Die Batterzellenfabrik in Weilheim/Teck soll das Herzstück des Gewerbegebiets Rosenloh werden. Stadt Weilhein an der Teck

Cellcentric setzt auf Flexibilität wegen schwacher Autobranche

Der aktuelle Wandel in der Automobilindustrie, der schleppende Ausbau der Infrastruktur für Wasserstoffantriebe und die schwache Konjunktur ließen Cellentric "mit Augenmaß" agieren, so das Unternehmen. Deswegen stelle es sich flexibel auf die Verbreitung von Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen ein, für die die Brennstoffzellen benötigt werden. Ursprünglich sollte der Bau der Fabrik bereits im April 2025 beginnen.

Brennstoffzellen-Fabrik stand in Weilheim vor einigen Hürden

Die Brennstoffzellen-Fabrik in Weilheim an der Teck wird bereits seit Jahren diskutiert. Zwischenzeitlich stand der Bau auf der Kippe, da nicht alle Grundstückseigentümer verkaufen wollten. In einem Bürgerentscheid hatte sich jedoch eine Mehrheit der Weilheimerinnen und Weilheimer für die Brennszoffzellen-Fabrik von Cellcentric ausgesprochen. Über den Ausgang hatte sich damals auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erleichtert gezeigt.