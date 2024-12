per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand in Reichenbach an der Fils im Kreis Esslingen sind zwei Menschen gestorben. Bei den Opfern handelt es sich um die 72-jährige und den 78-jährigen Bewohner des Gebäudes.

Bei einem Hausbrand in der baden-württembergischen Gemeinde Reichenbach der Fils im Kreis Esslingen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen in der Nacht zum Samstag mitteilte, handelt es sich bei den Opfern um eine 72-jährige Frau und einen 78-jährigen Mann, die in dem Haus gewohnt hatten.

Bewohner erliegen ihren Verletzungen

Die Opfer seien von den Rettungskräften am Freitagabend schwer verletzt geborgen worden, aber noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizei übernommen, wie es in der Mitteilung hieß.

Viele Einsatzkräfte, hoher Schaden

Die Feuerwehr war von Anwohnern alarmiert worden, die dunklen Rauch aus dem Gebäude dringen gesehen hatten. Insgesamt waren den Angaben zufolge 16 Einsatzfahrzeuge und mehr als 60 Einsatzkräfte vor Ort. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude wurde auf rund 250.000 Euro geschätzt.