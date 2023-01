Am Bahnhof in Plochingen (Kreis Esslingen) ist ein Polizist, der auf dem Heimweg war, mit einem Feuerwerkskörper angegriffen worden. Der Vorfall ging gerade nochmal glimpflich aus.

Ein Polizist der Landespolizei ist am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus attackiert worden, schreibt die Stuttgarter Bundespolizei in einer Mitteilung. Der uniformierte Beamte sei nach seinem Dienstschluss mit der S-Bahn S1 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Plochingen gefahren. Schon während der Fahrt habe sich eine Person aus der fünfköpfigen Gruppe lautstark in Richtung des Polizisten geäußert. Als der 28-jährige Polizist in Plochingen aus der S-Bahn stieg, habe jemand aus der Gruppe etwas in seine Richtung gerufen. Unmittelbar danach sei ein Feuerwerkskörper in direkter Nähe des Beamten explodiert.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Bundespolizei gelang es dem Beamten, drei der fünf mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten. Bei den drei Männern zwischen 17 und 25 Jahren wurden demnach keine Feuerwerkskörper gefunden. Zwei weitere Täter konnten flüchten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Außerdem sucht sie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.