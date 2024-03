per Mail teilen

In Österreich ist vor Kurzem ein Ehepaar gestorben. Es wird vermutet, dass es Bärlauch mit Herbstzeitlosen verwechselt hat. Das Landratsamt Ludwigsburg rät zur Vorsicht.

Das Landratsamt Ludwigsburg warnt vor giftigen Bärlauch-Doppelgängern. Insbesondere zwei giftige Pflanzen sehen dem Bärlauch ähnlich: Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Bärlauch wird auch als Wald-Knoblauch bezeichnet und eignet sich unter anderem für die Zubereitung von Pesto und Suppen.

So erkennt man Bärlauch

Bärlauch hat eine matte Blattunterseite, während sie bei Maiglöckchen glänzt. Außerdem sind die Maiglöckchenblätter viel fester im Vergleich zum weichen Bärlauchblatt. Und wenn man die Blätter zwischen den Fingern zerreibt, wird nur beim Bärlauch der typische Knoblauchgeruch frei.

Der Unterschied zwischen Bärlauch, Maiglöckchen und Herbstzeitlosen SWR SWR

Doch allein auf den Geruch sollte man sich nicht verlassen, denn wenn man zuerst Bärlauch angefasst hat, kann dessen Geruch an den Fingern haften bleiben und einem den Eindruck vermitteln, man habe auch danach Bärlauch in der Hand. Im Zweifel sollte man vorsichtshalber lieber auf den Verzehr der gepflückten Pflanzen verzichten.

Ist das Sammeln von Bärlauch im Wald erlaubt?

Viele Pflanzen dürfen im Wald nicht gepflückt werden, da sie unter Naturschutz stehen. Für den Bärlauch gilt dieses Verbot nicht. "Beim Bärlauch ist das Sammeln für den Eigenbedarf erlaubt. Allerdings nur in haushaltsüblichen Mengen", so Simon Boden, Leiter des Landratsamt-Fachbereichs Wald. Im Landeswaldgesetz ist die zulässige Menge auf einen "Handstrauß" beschränkt. Das Sammeln für gewerbliche Zwecke ist nur mit Genehmigung möglich.

Immer wieder stellen Behörden Menschen, die unerlaubt große Mengen an Bärlauch sammeln. In Niedersachsen zum Beispiel stießen Polizisten nachts auf einen Mann, der rund 40 Kilogramm gesammelt hatte. In einem Wald bei Leipzig wurden Ende Januar drei Männer erwischt, die mehrere Müllbeutel voller Bärlauchzwiebeln bei sich hatten.