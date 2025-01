Matthias Roman Schneider - Redakteur bei SWR Aktuell SWR Patricia Neligan

Matthias Roman Schneider ist Redakteur bei SWR Aktuell. Besonders wichtig ist ihm auch im Nachrichtenjournalismus hintergründig und konstruktiv zu arbeiten. Zuhause fühlt er sich im Bewegtbild und im Audio-Visuellen, aber vor allem online. Seit Februar 2021 ist er beim Südwestrundfunk tätig.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR hat Matthias Roman Schneider ein Jahr in England verbracht, um an der University of Huddersfield sein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren. Nach Praktika bei Lokalzeitungen im Raum Stuttgart studierte er in Hannover Journalistik. Währenddessen sammelte er weitere journalistische Erfahrungen, unter anderem beim ZDF in der Redaktion von 3sat-Kulturzeit in Berlin und in Onlineredaktionen von Musikmagazinen in Dortmund und Hannover. 2012 kam er zurück in seine Heimat Stuttgart und arbeitete eine Zeit lang beim Regionalfernsehen und eine etwas kürzere Zeit bei einer großen Werbeagentur in der Landeshauptstadt.