Ahmet und sein Vater haben nicht viel Geld zum Leben. Die Miete bezahlt das Jobcenter. Bei Lebensmittel und weitere Ausgaben haben sie keinen großen Spielraum. Daher kaufen sie regelmäßig bei der Tafel Stuttgart ein.

Wir haben zwischen 600 und 700 € im Monat zum Leben. Für die ganze Familie, also 5 Personen und ein kleines Kind.

Einkaufen bei der Tafel

Ahmet und sein Vater Valentin kaufen seit 10 Jahren regelmäßig bei der Tafel in Stuttgart Lebensmittel ein. Leonie von SWR Aktuell hat die beiden zufällig getroffen und kam mit ihnen ins Gespräch. Valentin erzählt: „Ich arbeite jetzt 4 bis 6 Stunden, aber auch dieses Geld ist nicht genug. Ich habe jetzt 3 kranke Kinder und nicht viel Zeit. Die Mutter ist bei den Kindern und ich bin bei der Tafel.“ Ahmet begleitet sein Vater beim Einkaufen in der Tafel Stuttgart Stadtmitte. Das hat er schon gemacht, als er noch in die Grundschule gegangen ist. Sein Traum:

Einer meiner Träume ist es Malermeister zu werden. Nicht wegen dem Gehalt. Ich bin handwerklich gut und es macht Spaß.

Armut in Stuttgart

Die Schwäbische Tafel Stuttgart e.V. wurde 1995 gegründet. Das Ziel: Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken und bedürftige Menschen mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Susanne ist Leiterin der Tafel Stuttgart Stadtmitte und erzählt: „Bei uns darf jede Person einkaufen, die bedürftig ist. Die Bedürftigkeit müssen wir prüfen anhand von Jobcenter-Bescheid, Rentenbescheid, Kontoauszügen oder auch Einkommensbescheiden. Und dann bekommt man eine Tafelkarte und kann hier bei uns dann einkaufen.“ Wie groß ist die Nachfrage? Susanne erklärt, dass pro Tag in die Tafel Stuttgart Stadtmitte um die 600 Menschen kommen: „Die Nachfrage ist groß und wird immer größer. Wir haben in Stuttgart 60.000 Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Davon nutzen ca. 10.000 Menschen das Angebot der Tafeln. Die Menschen, die zu uns kommen, haben pro Tag, pro Person etwa 5-6 € zur Verfügung zum Leben.“

