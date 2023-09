Berno Graf 

per Mail teilen

Hallo, mein Name ist Berno und ich bin in der wunderschönen Bodenseeregion Nähe der Schweizer Grenzen aufgewachsen.

In meiner Kindheit habe ich die selbstgemachten Maultaschen meiner Oma genossen und den schwäbischen Kartoffelsalat lieben gelernt. Die schwäbisch-alemannische Fasnacht und deren Brauchtum haben mich geprägt. Für meinen Bachelor hat es mich dann in die Landeshauptstadt Stuttgart gezogen, weg vom Land und raus in die Großstadt. Hier lebe ich nun seit 2015 glücklich und genieße die Vorzüge des Stadtlebens. Meine Heimat trage ich im Herzen und wenn ich auf eine Party eingeladen werde, bringe ich den Kartoffelsalat nach dem Rezept meiner schwäbischen Oma mit.

SWR Heimat passt gut zu mir, da ich Menschen inspirieren möchte. Mit meiner eigenen Geschichte aber auch mit Geschichten von mutigen und authentischen Vorbildern aus der Region. PS: Ich habe gemeinsam mit dem Team SWR Heimat auf die Social Media Plattform TikTok gebracht. 😊

