Sven und Conny sind ein Paar und seit kurzem auch Eltern. Die beiden setzen sich sowohl beruflich als auch privat für einen nachhaltigen, veganen und ressourcenschonenden Lebensstil ein.

Jeden Tag kannst du gute oder schlechte Entscheidungen treffen. Und immer, wenn du aufstehst, kannst du dich neu entscheiden.

Vegan und nachhaltig leben

Das Ehepaar hat zwei Herzensthemen: die vegane Ernährung, sowie die Müllvermeidung. Dafür haben sie sogar ihre Jobs aufgegeben: „Wir hatten beide normale Jobs, aber wir wollten einfach für die zukünftigen Generationen und unseren Sohn mehr tun!” Dafür gründen sie letztes Jahr im Frühling einen gemeinnützigen Verein: „Wir machen Workshops und Veranstaltungen für alle Menschen. Uns ist es wichtig, die Kreise zu schließen für Mensch, Tier und Umwelt.”

Wendepunkt im Leben

Bei beiden gab es ein Wendepunkt im Leben. Sven war früher viel reisen, unter anderem in Asien und dort ist ihm der viele Müll am Strand aufgefallen. Er fängt an den Müll zu sammeln. Heute spaziert er täglich mit seinem Sohn und sammelt dabei Müll: „Wir haben eigentlich immer Handschuhe und Müllbeutel dabei.” Conny kam zu ihrem derzeitigen Lebensstil über die Ernährung. Als sie bei einem Spaziergang auf ein Kälbchen stößt, kommt es ihr: „Es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen: Das ist die Kalbsleberwurst, die ich mir abends aufs Brot schmiere. Wie konnte ich nur?” Und so entscheidet sich das Paar ihre Ernährung zu überdenken und informiert sich über weitere Themen, die für einen ressourcenschonenden Lebensstil wichtig sind.

Wunsch für die Zukunft

Heute lebt das Paar glücklich und reduziert auf den nötigsten Konsum. Sven ist fest davon überzeugt: „Natürlich sollte die Wirtschaft und Politik etwas ändern. Aber ich glaube, dass sich erst etwas ändern wird, wenn die Menschen sich ändern und dann verändern sich auch die anderen Bereiche.” Und dafür wollen sie viele Mitmenschen gewinnen:

Wir sind 80 Millionen Menschen in Deutschland und wenn jeder etwas macht, dann muss nicht jeder 100 % machen, sondern es reicht, wenn jeder 70-80 % macht.

Sven und Conny, setzen sich für einen nachhaltigen Lebensstil ein