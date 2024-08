per Mail teilen

In Stuttgart ist ein Auto mehrere Meter tief vor einen Stadtbahntunnel gestürzt. Laut Feuerwehr fiel der Wagen auf die Gleise und blieb auf dem Dach liegen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Ein Auto ist am Samstagmorgen in Stuttgart von der Straße abgekommen und auf eine mehrere Meter tiefe Bahnstrecke in Feuerbach gestürzt. Den Angaben der Feuerwehr nach befreiten Rettungskräfte einen Mann und eine Frau schwer verletzt aus dem Auto. Der Wagen selbst muss mit einem Kran geborgen werden. Die Stadtbahnlinie U7 ist auf Höhe des Pragsattels momentan unterbrochen.

Automatisierter Notruf hat den Beiden wohl das Leben gerettet

Das automatische Notrufsystem des Autos alarmierte die Einsatzkräfte nach dem Unfall, wie die Feuerwehr mitteilte. Warum genau das Auto von der Straße aus etwa sieben Metern Höhe in den Außenbereich eines Stadtbahntunnels stürzte, ist noch unklar.

Die beiden Insassen seien im Wagen eingeklemmt worden. Die 32-Jährige und der 35-Jährige wurden in eine Klinik gebracht, hieß es von der Polizei. Der automatisierte Notruf des Autos hat die beiden Insassen wohl gerettet: Nur dieser Notruf ging den Angaben zufolge bei der Feuerwehr ein. Die Unfallstelle sei von der Straße nicht sichtbar.

Ersatzverkehr um den Pragsattel herum

Den Stuttgarter Straßenbahnen haben einen Ersatzverkehr eingerichtet und verweisen Fahrgäste auf die elektronische Fahrplanauskunft. Wie lange die Sperrung andauert, ist unklar.