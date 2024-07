Aktuell fallen in der Region Stuttgart wieder S-Bahnen aus. Die Deutsche Bahn meldet einen hohen Krankenstand, der auch bis zum EM-Deutschland-Spiel am Freitag anhalten könnte.

"Kurzfristige Erkrankungen beim Fahrpersonal" führen bei der Deutschen Bahn in Stuttgart im Moment immer wieder zu Fahrt- oder Streckenausfällen. Darüber informiert die S-Bahn Stuttgart auf X. Besonders häufig sind dabei die Linie S62, die Schusterbahn und die Teckbahn, sowie die S3 betroffen - zum Ärgernis einiger Pendlerinnen und Pendler. Warum ist das so?

S-Bahn Stuttgart Verkehrsmeldung

Wie entscheidet sich, welche S-Bahn-Linie ausfällt?

Wenn kurzfristig viel Personal ausfällt, versuche die Deutsche Bahn die Betroffenheit ihrer Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, so ein Bahn-Sprecher auf SWR-Nachfrage. Das heißt, sie entscheiden sich die Linien einzuschränken, für die es Alternativen gibt oder die allgemein weniger Menschen nutzen.

Laut dem Sprecher trifft es dabei häufig die S62, da die Linien S6 und S60 stellenweise parallel fahren. So könnten Pendlerinnen und Pendler als Ersatz auf diese S-Bahnen zurückgreifen. Ähnlich sei es bei der Schusterbahn, hier seien die S1, S4 und S5 zeitlich gute Alternativen. Auf der Strecke der Teckbahn arbeite man wiederum mit einem zuverlässigen Busunternehmen zusammen, das die entfallenen Fahrten auffangen könne.

Wie sieht es auf den Hauptlinien der S-Bahn aus?

Auch bei den Hauptlinien S1 bis S6 trifft es bei Ausfällen häufig die gleiche Strecke: die S3 Backnang - Stuttgart - Vaihingen (- Flughafen/Messe) wie am Montag. Zum einen sei es die kürzeste Strecke und zum anderen sei hier die S4 Backnang - Marbach - Stuttgart für Reisende ab Backnang eine Alternative. Aktuell fällt jedoch auch die S4 aus, da auf der Strecke Unwetterschäden behoben werden. Doch auch wenn diese Linie wieder fährt, ist sie für Fahrgäste aus anderer Gemeinden, zum Beispiel aus Winnenden, nur bedingt hilfreich.

So trifft es bei Ausfällen meistens die gleichen Pendlerinnen und Pendler. Die anderen Hauptlinien könne man jedoch schwerer einschränken, so der Bahnsprecher.

Die Linie S1 sei die längste und meist genutzte Linie, sodass Einschränkungen im Fahrplan hier mehr Menschen betreffen würden.

Die Linie S2 wiederum stelle die Anbindung zum Flughafen sicher.

Die Linien der S4 und S5 seien miteinander verknüpft, sodass eine Fahrplanänderung hier sehr kompliziert sei.

Die Linie S6 habe wiederum keinen parallelen Regionalverkehr, sodass die Fahrgäste auf keine andere Bahn umsteigen könnten.

Fahrplan zum Viertelfinale in Stuttgart

Da die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft am Freitag in Stuttgart auf Spanien trifft, ist mit vielen Fans zu rechnen, die mit der Bahn zum Stadion oder zum Public Viewing fahren werden, so der Bahn-Sprecher gegenüber dem SWR. Ob die Bahnen bis dahin wieder ohne Ausfälle fahren, könne man aber noch nicht sagen. Man arbeite jedoch an Plänen, um die Verkehrsversorgung gewährleisten zu können und hoffe, dass genügend Mitarbeitende bis dahin wieder gesund seien.