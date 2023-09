Bei der S-Bahn Stuttgart läuft es nicht rund: fehlende Fahrzeuge, immer neue Baustellen und Verspätungen. Nun hat die S-Bahn angekündigt, dass der Fahrplan ausgedünnt werden soll.

Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember sollen die S-Bahnen in Stuttgart seltener fahren. Betroffen seien die Randzeiten am Abend und am Wochenende, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Die Stuttgarter Zeitung hatte zuerst über das Thema berichtet.

Aktuell fahren die S-Bahnen abends erst ab 20:30 Uhr im halbstündigen Takt. Ab dem Fahrplanwechsel kommen die Züge bereits ab 19 Uhr alle 30 Minuten ans Gleis. Samstags sollen die S-Bahnen ganztägig im Halbstundentakt fahren. Die Regelung gilt nach jetziger Planung für ein Jahr.

Umbauten und aufwendige Personalschulungen

Die Bahn begründet den ausgedünnten Fahrplan damit, dass sie die neue europäische Leit- und Sicherheitstechnik ETCS (European Train Control System) serienmäßig in ihre Züge einbauen will. Bereits jetzt werden in Stuttgart acht S-Bahnen vom Hersteller Alstom mit ETCS ausgestattet. Gleichzeitig muss die Deutsche Bahn das verantwortliche Personal schulen. Darum kann die S-Bahn Stuttgart laut dem Sprecher nicht mehr den gleichen Fahrplan wie 2023 anbieten. Fahrgäste sollen aber ab 2025 von den Maßnahmen profitieren. Laut DB-Sprecher sollen die S-Bahnen dann pünktlicher und leistungsfähiger sein.

Linien S6 und S60 sind nicht betroffen

Während die Maßnahmen das gesamte Stuttgarter S-Bahn-Netz betreffen, sind die Linien S6 und S60 von den Zugstreichungen ausgenommen. Grund dafür ist, dass auf der Linie S60 keine Regionalzüge parallel fahren. Damit will die DB verhindern, dass die Fahrgäste dieser Linien nicht unverhältnismäßig stark belastet werden, so die DB.

Außerdem wird die Linie S3 zum Flughafen und zur Messe mit dem Fahrplanwechsel verlängert. Zwischen 6 Uhr und 20:30 Uhr soll die S3 in der maximalen Zuglänge von drei Fahrzeugen fahren. Außerdem soll sichergestellt werden, dass sowohl um 19 Uhr als auch um 20 Uhr jeweils vier Züge pro Stunde vom und zum Flughafen fahren.

S-Bahn Stuttgart bittet um Verständnis

Wie die Bahn mitteilte, sei sie sich bewusst, dass "allein mit den erforderlichen Bauarbeiten für ein modernes S-Bahn-Netz den Fahrgästen schon alles abverlangt" werde. Darum habe man sich entschieden, die Einschränkungen möglichst außerhalb der Stoßzeiten einzuführen. Die Einschränkungen am Wochenende begründete die Bahn damit, dass bereits dieses Jahr die S-Bahnen wegen Baustellen im S-Bahn-Netz von dem eigentlichen 15-Minuten-Takt abweichen mussten. Durch den durchgängigen Halbstundentakt könnten die Fahrgäste zuverlässiger planen, so ein DB-Sprecher.

Umstellungen für Digitalen Knoten Stuttgart

Laut Bahn will man mit den Maßnahmen den vollen Fokus auf den Digitalen Knoten Stuttgart legen. Den Fahrplan für 2024 erhalten Fahrgäste ab dem 11. Oktober auf der DB-Website oder in der DB Navigator App.