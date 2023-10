Immer wieder sind sie Ziel von Angriffen – israelische Flaggen. Sie werden angezündet oder heruntergerissen. Auch das Rathaus in Göppingen hat Drohungen erhalten.

Nach Drohungen gegen das Rathaus in Göppingen hat die Stadt Schutzmaßnahmen ergriffen. Laut Oberbürgermeister Alexander Maier hat dort am Mittwoch ein unbekannter Mann angerufen und gedroht, eine Bombe in das Rathaus zu werfen, wenn die Israelflagge vor dem Gebäude nicht abgehängt werde. Kurz davor hatten Unbekannte antisemistische Parolen an den Haupteingang des Rathauses geschmiert.

OB in Göppingen will sich nicht einschüchtern lassen

Alexander Maier hat daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen im Rathaus verschärft. So habe man die Zugänge zum Rathaus begrenzt und einen Sicherheitsdienst engagiert, sagte der Oberbürgermeister dem SWR.

Wir haben nur noch einen Zugang offen, damit wir dort besser kontrollieren können.

Von der Drohung will der OB sich aber nicht einschüchtern lassen und die Israel-Flagge erstmal nicht abhängen. Die Stadt wolle sich nicht erpressen lassen. Man sei aber mit der Polizei im Kontakt und könne reagieren.

Mehrere Straftaten im Zusammenhang mit Israelflaggen

Seit dem Angriff der militant-islamistischen Terror-Miliz Hamas auf Israel vor rund zwei Wochen werden auch in Baden-Württemberg immer wieder israelische Flaggen heruntergerissen oder angezündet - unter anderem auch in Stuttgart und Waiblingen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) dem SWR gesagt hat, hat es in Baden-Württemberg bisher 20 Vorfälle bzw. Straftaten im Zusammenhang mit Israelflaggen gegeben. Vereinzelt seien auch Rathäuser bedroht worden, so das LKA.

Zuletzt wurde bekannt, dass in der Nacht auf Samstag Unbekannte am Rathaus in Giengen (Kreis Heidenheim) Fenster einschlugen, Feuerwerkskörper ins Gebäude warfen und Flaggen der Ukraine sowie Israels vom Fahnenmast rissen.

Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass ein bislang unbekannter Täter die Israel-Flagge vor dem Landratsamt in Sigmaringen gestohlen hat. Die Flagge war an einem Fahnenmast vor dem Gebäude gehisst - gestohlen wurde sie in der Nacht zum Samstag.

Ebenfalls am Sonntag teilte die Polizei mit, dass in der an Stuttgart angrenzenden Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zum zweiten Mal eine israelische Flagge gestohlen wurde. Demnach verschwand die Flagge in der Nacht zum Sonntag vom Fahnenmast auf dem Kirchplatz vor der Lutherkirche.