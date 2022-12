Amerikaner haben schon mal Neubaustrecke über die Alb ausprobiert

Drei Touristen aus den USA sind am Dienstagvormittag in Plochingen in einen Zug eingestiegen, um nach Metzingen zu fahren. Sie landeten aber unfreiwillig mit einem Testzug in Ulm.

Kaum eingestiegen in den falschen Zug und schon ging es für drei Touristen aus den USA auf eine Testfahrt der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Die Bahn bestätigte mittlerweile den kuriosen Zwischenfall. Neubaustrecke nach Ulm schon mal getestet Die einen fiebern der Eröffnung der Schnellbahnstrecke über die Alb an diesem Wochenende schon entgegen - die anderen haben sie schon mehr oder weniger unfreiwillig getestet. Die Rede ist von drei Amerikanern, die zufällig mit einem Testzug über die neue 60 Kilometer lange Trasse gerauscht sind. Trio wollte eigentlich nach Metzingen Sie waren am Dienstagvormittag in Plochingen (Kreis Esslingen) in einen Zug eingestiegen, um nach Metzingen (Kreis Reutlingen) zu fahren. Tatsächlich handelte es sich aber um einen Testzug für die Neubaustrecke, so die Bahn. So fuhr das Trio ungeplant nach Ulm und gleich wieder zurück. Wie es zu dem Versehen kam ist ebenso unklar wie die Antwort auf die Frage, ob sie für die Weiterfahrt nach Metzingen eine neue Fahrkarte lösen mussten. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Fall berichtet.