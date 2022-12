Alle Informationen zur Neubaustrecke Wendlingen - Ulm

Am 11. Dezember geht nach zehn Jahren Bauzeit die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm in Betrieb. Hier finden Sie Informationen zur Eröffnung, was sich für Reisende ändert und vieles mehr.

Wenn im Dezember 2022 die ersten regulären Züge über die neue Strecke zwischen Wendlingen und Ulm fahren, liegen die ersten Planungen gut 35 Jahre zurück, der Spatenstich zehn Jahre. Die Neubaustrecke wird schon jetzt vieles verändern: Einige Reisende werden schneller am Ziel sein, andere Menschen haben durch den neuen Bahnhalt auf der Schwäbischen Alb überhaupt erst einen unmittelbaren Zugang zum Schienennetz.

Und doch ist der vier Milliarden Euro teure Bau nur ein Teil des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm, das auch die Tieferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofes und die Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart umfasst. Erst wenn der neue Tiefbahnhof 2025 und zwei Jahre später der Bahnhof am Stuttgarter Flughafen in Betrieb gehen, werden sich für Passagiere noch mehr Vorteile ergeben. Doch wie bei jedem Projekt dieser Größenordnung gibt es auch Kritiker.

Was sich mit der Neubaustrecke ändert, was Befürworter und Kritiker dazu sagen - all das haben wir in diesem Dossier für Sie zusammengestellt.

Neuer Bahnhalt: Was die Neubaustrecke für Merklingen bedeutet

Wenn im Dezember die ersten Züge nach Fahrplan über die Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen rollen, feiert auch der neue Bahnhalt in Merklingen Premiere. Aber was bedeutet das für die Gegend rund um Merklingen?

Interview mit Ulms früherem Oberbürgermeister Gönner

Kaum einer hat sich in Ulm derart für die Neubaustrecke eingesetzt wie der frühere Oberbürgermeister Ivo Gönner. Im SWR-Gespräch schildert er, wie sehr er sich auf die Eröffnung freut.

Wer profitiert wirklich von der neuen Strecke zwischen Stuttgart und Ulm?

Am 11. Dezember soll die Bahn-Neubaustrecke Wendlingen - Ulm in Betrieb gehen. Aber kommen tatsächlich die schnelleren Verbindungen, wie die Deutsche Bahn sie seit Jahren anpreist?

Zulassungsprobleme bei der Neubaustrecke Wendlingen - Ulm

Vor allem internationale Züge wie der TGV haben keine Zulassung für die neue Strecke. Und auch falls ein ICE liegen bleibt, gibt es Probleme.

FAQ: Die wichtigsten Antworten zur Neubaustrecke Wendlingen - Ulm

Am 11. Dezember 2022 geht die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm in Betrieb. Wie groß die Zeitersparnis ist, wie hoch die Kosten sind und vieles mehr erfahren Sie in unseren FAQ.

Stuttgart 21 und Neubaustrecke: So hat alles angefangen

Es ist ein Jahrhundertprojekt: Stuttgart 21 und die Neubaustrecke nach Ulm. Und schon mehr als ein Vierteljahrhundert wird das Projekt geplant, gebaut und darüber gestritten.

made in Südwest: Mit Tempo 250 durch die Alb - die ICE-Neubaustrecke

Im Sommer 2022 herrscht Endspurt auf der ICE-Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen. Ab Mitte Dezember sollen hier die ersten Züge mit 250 Stundenkilometern fahren. Doch noch müssen letzte Gleise verlegt und getestet werden: halten sie die enormen Belastungen aus?