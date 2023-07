Klimablockaden aufgelöst: Der Verkehr rollt wieder

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstagmorgen mehrere Straßen in und nach Stuttgart blockiert - die Polizei hat die Blockaden mittlerweile aufgelöst.

Etwa drei Stunden dauerte der Einsatz der Polizei, um die Klimablockaden im Stadtgebiet Stuttgart aufzulösen. Es kam teils zu heftigen Staus und Verkehrsbehinderungen.

Zeitgleich Blockaden an neun Standorten

Rund 40 Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltorganisation "Letzte Generation" hatten sich am Samstagmorgen gegen 9:30 Uhr parallel auf mehreren Straßen in Stuttgart festgeklebt. Sie blockierten unter anderem die Theodor-Heuss-Straße, die B14, die B27 und den Heslacher Tunnel. Durch die synchronisierte Aktion an insgesamt neun Standorten kam es laut Polizei zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt. Vor allem in der Geißeichstraße und auf der Heilbronnerstraße bildeten sich lange Staus.

Verkehr fließt wieder, Einsatz verlief ruhig

Einsatzkräfte der Polizei rückten aus, um die Männer und Frauen wieder von den Straßen zu lösen. Die hatten sich teilweise mit Quarzsand auf dem Boden fixiert und konnten nur mit Öl, Hammer und Meißel befreit werden.

Gegen Mittag waren die letzten Blockaden geräumt, mittlerweile fließt der Verkehr wieder. Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus, Festnahmen gab es keine. Insgesamt verlief der Einsatz nach Angaben der Polizei ruhig, sei durch die parallelen Aktionen bei hohem Verkehrsaufkommen aber herausfordernd gewesen.

Ziele der Aktivistinnen und Aktivisten

In einer Pressemitteilung der Organisation "Letzte Generation" hieß es, sie wolle mit der Aktion den fossilen Alltag auf zwölf Straßen unterbrechen und damit auf den Klimawandel aufmerksam machen. Die Umweltschützer verwiesen in ihrer Mitteilung auf die Empfehlungen des Stuttgarter Bürgerrates zum Thema Klima. Er hatte zuletzt eine Liste mit 24 möglichen Maßnahmen veröffentlicht, wie Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden kann.