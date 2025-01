Wegen Schnee und Eis ist es auf der A8 in der Nacht zu mehreren Unfällen gekommen. Ein Lkw kollidierte mit der Mittelleitplanke. Die Autobahn wurde in Richtung München gesperrt.

Wegen Glätte ist ein Lkw auf der A8 bei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) Richtung München gegen die Mittelleitplanke gefahren - nun stauen sich im Berufsverkehr am Freitagmorgen dort viele Lkw und andere Fahrzeuge. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist es in dem Bereich zwischen Mühlhausen im Täle und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung München sowie bei Aichelberg (Kreis Göppingen) in beiden Richtungen zu fünf Unfällen wegen Glätte gekommen. Verletzt habe sich niemand.

A8 wegen Glätte zwischenzeitlich gesperrt: Lange Staus

Genauere Informationen zu den Unfällen waren dem Sprecher zunächst nicht bekannt. In Richtung München war die A8 phasenweise gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von 14 Kilometern, die Verzögerung betrug weit über eine Stunde. Auch Räumfahrzeuge waren nicht mehr durchgekommen.

