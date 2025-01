Unfall auf A8: Autobahn zwischen Karlsbad und Pforzheim erst nach Stunden wieder frei

Auf der A8 hat es am Donnerstagnachmittag bei Kämpfelbach einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Die Strecke zwischen Karlsbad und Pforzheim war erst am Abend wieder frei.

Nach dem Unfall auf der A8 in Höhe von Kämpfelbach (Enzkreis) am Donnerstagnachmittag waren zwei von drei Spuren zwischen Karlsbad und Pforzheim-West in Richtung Stuttgart für mehrere Stunden gesperrt. Die Reinigungsarbeiten zogen sich bis in den Abend.

Der Unfall bei Kämpfelbach hat für Stau auf der A8 gesorgt. Waldemar Gress / EinsatzReport24

Mehrere Fahrzeuge waren bei Unfall auf A8 beteiligt

Laut Polizei waren an dem Unfall drei Fahrzeuge beteiligt. Ein Auto sei aus bisher unbekannter Ursache von der linken Spur abgekommen und gegen ein anderes Fahrzeug auf der mittleren Spur geprallt. Ein dritter Wagen sei anschließend über Fahrzeugteile gefahren, die auf der Fahrbahn lagen. Zwei Personen verletzten sich laut Polizei bei dem Unfall leicht. Sie wurden mit Rettungswägen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Erst gegen kurz vor 19 Uhr am Abend konnte die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart wieder frei gegeben werden. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Rückstau löste sich allerdings laut Polizei recht schnell auf.

Der Artikel wird aktualisiert