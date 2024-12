per Mail teilen

Das Fahrzeug war völlig überladen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Ohnholdstraße in Stuttgart-Möhringen ein Auto überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Demnach saßen insgesamt acht Personen in dem Fahrzeug, darunter fünf Minderjährige im Alter von einem bis 15 Jahren. Laut Polizei waren die Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Insassen nur leicht verletzt

Sieben der acht Insassen seien bei dem Unfall leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt worden. Die 27-jährige Fahrerin war von der Straße abgekommen, bevor sich das Auto überschlug. Warum es dazu kam, ist noch unklar.