"Supermond" am Mittwoch: Wie ist die Sicht in BW?

Erst vor knapp vier Wochen schien der Mond besonders groß zu sein. Am Mittwochabend gibt es erneut einen "Supermond". Aber nicht in allen Teilen Deutschlands wird er zu sehen sein.

Ein sogenannter Supermond wird am Mittwochabend bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen am baden-württembergischen Himmel erscheinen. Dabei handelt es sich um ein Himmelsereignis, bei dem der Mond durch eine optische Täuschung besonders groß und hell erscheint. Tatsächlich kommt er der Erde in seiner elliptischen Umlaufbahn in der Nacht besonders nahe. Dazu kommt, dass gleichzeitig Vollmond ist. Das war erst kürzlich der Fall:

Sicht auf den "Supermond" soll in BW eher gut sein

Wer sich am Mittwochabend in Baden-Württemberg aufhält und nach Süden blickt, hat gute Chancen, Zeuge oder Zeugin des Himmelsereignisses zu werden. Während ein Wolkenband den "Supermond" insbesondere in der Mitte Deutschlands verdecken dürfte, sind Baden-Württemberg, Bayern und der Süden von Rheinland-Pfalz laut einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gute Beobachtungsorte. In der Nacht zum Donnerstag ist eine geringe bis starke Bewölkung vorhergesagt.

Mit etwas Glück könnte es deshalb so aussehen wie beim "Supermond" Ende Mai in Freiburg:

Bester Zeitpunkt kurz nach Aufgang

Besonders beeindruckend sieht der Mond direkt nach dem Aufgang aus. Das ist laut der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland etwa zwischen 21:30 und 22:30 Uhr. Dasselbe gilt auch für den Zeitraum kurz vor dem Untergang des Mondes.