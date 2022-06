Erster "Supermond" des Jahres in BW sichtbar

In dieser Nacht zeigt sich der sogenannte Supermond. Besonders groß wirkt er kurz nach seinem Aufgang und kurz vor seinem Untergang am Horizont.

Astronomie-Fans haben Grund zur Freude: In der Nacht auf Mittwoch zeigt sich zum ersten Mal in diesem Jahr der sogenannte Supermond. Der Mond erscheint dann größer und heller als normalerweise.

"Supermond " erscheint so groß wie Zwei-Euro-Stück

Das hängt mit der ellipsenförmigen Umlaufbahn des Mondes zusammen, erklärt Johannes Philipp von der Sternwarte Pfaffenwald an der Universität Stuttgart. Wenn der Mond in Erdnähe ist, erscheine er etwas größer, als wenn er in Erdferne ist. Der Unterschied sei ungefähr so groß wie der Durchmesser eines Zweieurostücks, verglichen mit dem Durchmesser eines Eineurostücks, so Philipp.

Mittwochnacht kommt der Mond der Erde mit einer Entfernung von 360.000 Kilometern recht nahe. Gleichzeitig durchläuft der Mond zu diesem Zeitpunkt die Vollmondphase, weshalb man von einem "Supermond" spricht.

Gute Voraussetzungen für Mond-Sichtungen

Die Sichtbarkeit hängt vom Wetter ab. Dafür gibt es in der Nacht aber gute Bedingungen mit sommerlichen Temperaturen und kaum Wolken. Besonders groß wirkt der "Supermond" kurz nach seinem Aufgang und kurz vor seinem Untergang am Horizont.