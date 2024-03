per Mail teilen

Die Gemeinden in Deutschland haben sich 2023 prozentual mehr verschuldet als die Bundesländer. Gerade in Baden-Württemberg war der Schuldenanstieg besonders hoch.

Gemeinden oder Gemeindeverbände in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr 2023 bundesweit den höchsten Schuldenanstieg - 14,5 Prozent - verzeichnet. Das hat das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitgeteilt. Der Schuldenstand ist im Jahresvergleich von 11 Milliarden auf 12,6 Milliarden Euro gestiegen. Ursache dafür ist laut Statistischem Bundesamt, dass die öffentlichen Verkehrsunternehmen neu in die Statistik aufgenommen worden sind.

Steigende Ausgaben ein zentrales Problem

Ohne den ÖPNV-Anteil wäre die Verschuldung in den baden-württembergischen Gemeinden um 5,9 Prozent gestiegen. Das hohe Defizit hänge mit der Finanzierung des Deutschland-Tickets und generell steigenden Ausgaben zusammen, so ein Sprecher des Gemeindetags auf SWR-Anfrage. Bundesweit stiegen die kommunalen Schulden um 9,1 Prozent oder um 12,9 Milliarden Euro auf 153,6 Milliarden Euro.

Schulden der Bundesländer 2023 gesunken

Während die Schulden des Bundes bis Ende 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um 4,7 Prozent beziehungsweise 76 Milliarden anstiegen, gingen die Schulden der Länder zurück. Die Länder waren am Jahresende 2023 mit 595,4 Milliarden Euro verschuldet, das waren 1,9 Prozent oder 11,5 Milliarden Euro weniger als Ende 2022.