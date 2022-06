An diesen sieben Seen lässt sich das heiße Wochenende in Baden-Württemberg aushalten

Baden-Württemberg steht ein heißes Wochenende bevor. Viele Menschen sehnen sich bei den Temperaturen nach Abkühlung - an diesen sieben Seen könnten sie fündig werden.

Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Rekordtemperaturen in Baden-Württemberg. Für die Region am Oberrhein werden am Samstag 38 Grad vorhergesagt. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren die Temperaturen Mitte Juni im Land noch nie so hoch. Auch der Rest des Landes wird von der Hitze erfasst werden. An vielen Orten werden die Thermometer die 30-Grad-Marke knacken. Selbst in der Nacht sollen die Temperaturen mancherorts nicht unter 24 Grad fallen - die ersten "Tropennächte" in diesem Jahr.

Wohin bei der knallenden Hitze? Viele Menschen zieht es ins Wasser. In Baden-Württemberg gibt es dafür neben Freibädern auch zahlreiche Seen, die sich zum Baden eignen. An diesen sieben Badeseen im Land lässt sich das Hitzewochenende aushalten:

DWD rechnet kommende Woche mit schweren Gewittern

Es könnte vorerst die letzte Gelegenheit zum Baden sein. Ab Sonntag soll die Luft laut DWD zunächst schwüler werden. Dadurch steigt die Gewittergefahr im Land. Anfang kommender Woche rechnet der Wetterdienst deshalb mit schweren Gewittern und leicht niedrigeren Temperaturen.