38 Grad am Wochenende in BW: So kann die Wohnung vor der Hitze abgekühlt werden

Ungewöhnlich heißes Wetter erwartet der Deutsche Wetterdienst am Wochenende im Land. Damit es in der Wohnung aushaltbar bleibt, sollten Bewohner die kommenden Nächte gut lüften. Was sonst noch helfen kann.

Wolkenfreier Himmel und enorme Hitze: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für das Wochenende in Baden-Württemberg außergewöhnlich hohe Temperaturen. Am Oberrhein werden für Samstag teilweise bis zu 38 Grad vorhergesagt. Außerdem rechnet der DWD am Wochenende mit der ersten "Tropennacht" in diesem Jahr. In Freiburg soll die Tiefsttemperatur nicht unter 24 Grad fallen.

So wird das Wetter in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen

"Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurden in Baden-Württemberg Mitte Juni keine 38 Grad gemessen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Nachdem es am Donnerstag im Süden zu vereinzelten Gewittern kommen kann, soll das Wochenende trocken bleiben.

Ab Samstag soll es in ganz Baden-Württemberg verbreitet über 30 Grad warm werden. Durch die Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr am Wochenende deutlich. Am Sonntag soll die Luft schwüler werden. Dadurch steigt die Gewittergefahr im Land. Anfang kommender Woche rechnet der DWD deshalb mit schweren Gewittern und leicht niedrigeren Temperaturen.

Lüften hilft nur noch die kommenden beiden Nächte

Wer seine Wohnung noch einmal richtig runterkühlen möchte, sollte das in den kommenden beiden Nächten tun. Kurz nach Sonnenuntergang ist es am kühlsten, erklärt Thomas Schuster, Meteorologe in Stuttgart vom Deutschen Wetterdienst. Auf die Nacht zum Donnerstag könnte es dann 18 Grad am Rhein und 12 Grad im Niederungen geben. Die Nacht zum Freitag wird noch kühler - Meteorologe Schuster rechnet mit 15 bis 10 Grad. Danach wird es richtig warm.

Damit die Wohnung kühl bleibt, sollten Bewohnerinnen und Bewohner deshalb das Fenster wieder rechtzeitig schließen und tagsüber die Rollläden herunterfahren.

Feuchte Handtücher als Klimaanlage?

Auch feuchte Handtücher oder Bettlaken können helfen, den Raum zumindest ein wenig abzukühlen. In Kombination mit einem Ventilator verdunstet das Wasser - es entsteht Verdunstungskälte. Ins Fenster können Hitze-Geplagte ein nasses Bettlaken oder Badetuch hängen. Ohne einen leichten Luftzug oder einen Ventilator bringt das nasse Handtuch aber nur wenig.

Elektrische Geräte ausschalten

Wer seine Wohnung nicht weiter aufheizen will, sollte elektrische Geräte im Stand-by-Modus besser ausschalten. Aufladen sollte man sie eher abends. Denn auch da strahlt Wärme ab. Auch der Backofen und der Herd sollte nicht überstrapaziert werden oder gar ganz ausbleiben.

dpa Bildfunk picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

So kühlen Sie sich selbst ab

Wenn das alles nichts hilft und die Wohnung trotzdem zu warm ist, hilft nur eins: sich selbst abkühlen. Dafür haben wir einige Tipps zusammengestellt.