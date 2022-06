Ansturm auf Ehmetsklinge im Zabergäu

Der Badesee Ehmetsklinge bei Zaberfeld (Kreis Heilbronn) war gestern bei sehr sonnigem Wetter sehr gut besucht, der Parkplatz komplett belegt. Für Morgen sind 35 Grad und wärmer angesagt, am Sonntag noch etwas mehr. Gabriel Ruffenach vom kommunalen Ordnungsdienst in Zaberfeld rechnet wieder mit einem Ansturm: "Wenn kein Gewitter kommt, ist voll. Letztes Wochenende haben war es auch so" – obwohl die Gemeinde jetzt Parkgebühren kassiert. Die Menschen weichen aus, weil der Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) nach wie vor gesperrt ist. Wenn der Parkplatz an der Ehmetsklinge voll ist, bedeutet das aber nicht, dass auch die Liegeflächen voll belegt sind.