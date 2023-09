per Mail teilen

Thomas Strobl gibt den Landesvorsitz der CDU in BW ab. Als Mann des Übergangs ist es richtig, dass er den Weg freimacht, meint Uschi Strautmann aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Manuel Hagel (CDU) hat es geschafft. Fast geräuschlos. Thomas Strobl wird nicht wieder für den CDU-Landesvorsitz kandidieren. Und das ist gut so. Alles hat seine Zeit. Thomas Strobl war der Mann des Übergangs, zwölf Jahre - das ist eine lange Zeit. Und es war nach dem herben Machtverlust der CDU 2011 eine schwierige Zeit.

Uschi Strautmann, SWR-Redaktion Landespolitik SWR

Strobl hat den Laden zusammengehalten und die CDU schließlich wieder salonfähig gemacht, für eine Koalition mit den Grünen. Inzwischen gilt er gar als enger Vertrauter von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Strobl hat es geschafft, die alte, angestaubte konservative CDU zu modernisieren. Er hat Frauen gefördert und einen Generationswechsel befördert. Manuel Hagel ist gewissermaßen seine Idee. Für diese Erfolge hat Strobl vor allem im Hintergrund gearbeitet.

Nicht besonders beliebt, aber ein nüchterner Stratege

Politik nach außen zu verkaufen zählt nicht zu seinen Stärken. Auch deshalb hat ihm seine CDU zwei Mal die Spitzenkandidatur verweigert. Er ist nicht besonders beliebt, in den eigenen Reihen nicht und bei der Opposition schon gar nicht. Auch rund um die Polizei-Affäre hat er sich in der Öffentlichkeit gerne im Ton vergriffen, etwa wenn er den ganzen Vorgang salopp als Soufflé bezeichnete, das schon irgendwann in sich zusammenfallen würde.

Der Artikel gibt die Meinung des Autors/der Autorin wieder. Meinungsartikel sind ausdrücklich subjektiv, bewerten ein aktuelles Thema und ordnen es ein. Persönliche Kritik und Einschätzungen in Meinungsbeiträgen stützen sich jedoch immer auf Fakten, die wir recherchieren und über die wir in unserem Angebot nach journalistischen Kriterien berichten - sorgfältig, wahrheitsgetreu und ausgewogen.

Aber nach innen war Strobl immer ein nüchterner Stratege. Er hat gerade noch rechtzeitig erkannt, dass nun seine Stunde geschlagen hat. Im November soll Manuel Hagel zu seinem Nachfolger gewählt werden. Was heißt das nun für die Grün-schwarze Koalition? Der Ministerpräsident und sein Stellvertreter - Kretschmann und Strobl - am Ende ihrer politischen Tage?

Viel auf den Weg bringen werden sie sicher nicht mehr. Aber vor dem Hintergrund der schwierigen Zeiten hätten sie schon viel erreicht, wenn sie die Koalition zusammenhalten würden.