Mehr Geflüchtete: In Kommunen wird der Wohnraum knapp

In Baden-Württemberg kommen immer mehr Geflüchtete an. Doch Wohnungen fehlen und Städte und Gemeinden stoßen an ihre Grenzen. Wie bereiten sich die Kommunen auf den Andrang vor?

Kommunen in Baden-Württemberg stehen angesichts steigender Flüchtlingszahlen immer mehr unter Druck. Mittlerweile kommen laut Angaben des Migrationsministeriums täglich im Schnitt 300 Geflüchtete im Land an - Tendenz steigend. Die meisten davon stammen aus der Ukraine: Durchschnittlich 170 Ukrainerinnen und Ukrainer waren es pro Tag in der ersten Augustwoche, noch Anfang Juni kamen im Schnitt täglich 89.

Städte, Gemeinden und Regierungspräsidien suchen deshalb verzweifelt nach Unterbringungsmöglichkeiten. Doch die sind rar. Viele Kommunen berichten, dass es für die steigende Zahl an Geflüchteten kaum noch Wohnraum gebe. In Friedrichshafen beispielsweise sind derzeit knapp 800 Menschen aus der Ukraine untergekommen, darunter rund 100 Kinder. Etwas weniger als 400 Ukrainerinnen und Ukrainer leben in privaten Wohnungen. Weil die private Unterbringung jedoch langsam an ihre Grenzen stoße, bittet die Stadt die Bürgerinnen und Bürger, zu prüfen, ob noch Wohnungen zur Vermietung bereit stehen.

Im Herbst werden Container für Flüchtlinge aufgestellt

Ähnlich sieht es in Pfullendorf im Kreis Sigmaringen aus. Derzeit würden noch Wohnungen vorbereitet, doch sei der Puffer bald aufgebraucht, teilte die Stadt mit. Im Herbst sollen deshalb Wohncontainer für die Flüchtlingsunterbringung aufgestellt werden. In Singen (Kreis Konstanz) werden dagegen keine neuen Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen. Sollten die Zahlen steigen, könnte die Kreissporthalle zur Flüchtlingsunterbringung umfunktioniert werden, heißt es von Seiten der Stadt.

Das Landratsamt im Zollernalbkreis teilte dem SWR mit, dass zusätzlich zum Ankunftszentrum in Meßstetten, wo 1.200 Ukrainerinnen und Ukrainer leben, ein weiteres Gebäude zur Unterbringung vorbereitet werde. Auch im Kreis Freudenstadt sind die Kapazitäten nahezu ausgeschöpft. Man sei weiterhin auf der Suche nach freiem privaten Wohnraum für Geflüchtete, hieß es. Die Landratsämter Tuttlingen und Tübingen berichteten, dass noch ausreichend Kapazitäten vorhanden seien, sich das aber auch schnell ändern könne.

In Backnang (Rems-Murr-Kreis) entstehen Zelt-Unterkünfte. Rund 300 Geflüchtete sollen darin Platz finden. Laut der Stadt sollen die Zelte bis Juli 2023 bleiben:

Stadt Suttgart: Kapazitäten sind voll belegt

Auch die Stadt Stuttgart beschreibt die Lage als "angespannt". Aktuell sind demnach rund 7.200 geflüchtete Menschen in Flüchtlingsunterkünften untergebracht, etwa 3.000 kommen aus der Ukraine. Insgesamt seien in Stuttgart rund 7.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert, weit mehr als die Hälfte sei also privat untergekommen. Die Auslastung aller Unterkünften liege aktuell bei etwa 86 Prozent. Anzumerken sei jedoch, dass im September 2022 Plätze in kurzfristig angemieteten Notunterkünften wegfallen. Insofern spricht die Stadt von einer "Vollbelegung".

Wohnsitzauflage bereitet vielen Geflüchteten Probleme

Wie schwierig die Suche nach Wohnraum ist, zeigt sich gerade in der Landeshauptstadt. Im Hotel Dormero in Möhringen sind derzeit provisorisch 400 Geflüchtete unterbracht. "Viele suchen aktiv nach Wohnungen und probieren alles mögliche", berichtet Alena Leis, Sozialarbeiterin bei Caritas in Stuttgart. Allerdings sei es bei den Mietpreisen praktisch unmöglich, eine geeignete Wohnung zu finden. Oft würden sie in Städten außerhalb Stuttgarts fündig, etwa in Esslingen oder Ludwigsburg. Allerdings hätten die meisten Geflüchteten eine Wohnsitzauflage - und dürften deshalb nur in Stuttgart eine Wohnung beziehen. Das erschwere die Suche zusätzlich.

Waisenkinder finden nach sechs Monaten ein Zuhause

Von ähnlichen Schwierigkeiten berichtet die Evangelische Stadtmission in Freiburg. Die Organisation betreut rund 160 Waisenkinder, die im März aus der Ukraine nach Baden-Württemberg geflohen waren. Bis dato seien sie in Flüchtlingsunterkünften untergebracht gewesen, berichtet ein Sprecher der Stadtmission dem SWR. Erst jetzt - rund sechs Monate nach der Ankunft der Waisenkinder - zeichne sich eine Lösung ab. "Es war wahnsinnig schwer, ein geeignetes Objekt für sie und die Betreuerinnen und Betreuer zu finden", betont der Sprecher. Für die Kinder seien demnach drei Gebäude gefunden worden, in der sie künftig angemessen betreut werden sollen.