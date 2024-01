Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Ketsch

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ketsch ist am Mittwochmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Es handelt sich laut Polizei um eine 72-jährige Bewohnerin.

In Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist bei einem Brand eine 72-jährige Frau gestorben. Das Feuer war am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern.