Feuer in Heidelberg-Pfaffengrund: Möglicherweise Brandstiftung

In einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg ist womöglich Feuer gelegt worden. Bei dem Brand am Mittwoch entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Eine Person wurde festgenommen.

Um kurz vor zwei Uhr am Mittwochmorgen ist im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Dach über insgesamt drei der nebeneinander liegenden Gebäude in Flammen. Polizei ermittelt prüft Verdacht der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung Bei den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, sagte ein Polizeisprecher. Eine der Tat verdächtige Person sei festgenommen worden. Um wen es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt. Es müsse auch noch geprüft werden, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handeln könnte. Alle Bewohner des Hauses hätten einen Schlüssel zu dem Speicher, in dem das Feuer ausgebrochen ist, so die Polizei weiter. Mehr als 20 Bewohner gerettet Die Feuerwehr konnte mehr als zwanzig Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit bringen. Vier von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sie mussten aber nicht im Krankenhaus bleiben, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner wurden am Mittwochmorgen zuerst in einem Kälte-Bus der Stadt Heidelberg untergebracht, später in einer Schule. Nach einem Dachstuhlbrand sind mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg-Pfaffengrund aktuell nicht bewohnbard Priebe Hohe Sachschaden bei Brand in Heidelberg-Pfaffengrund Inzwischen konnten die meisten Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Für einige müssen aber Ersatz-Unterkünfte gefunden werden, weil ihre Wohnungen unter anderem durch Löschwasser beschädigt wurden. Der Dachstuhl ist einsturzgefährdet. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro aus.