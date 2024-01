Sowohl in Mannheim als auch in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. In Mannheim konnte ein 91-jähriger Mann nur noch leblos geborgen werden.

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Mannheim-Neckarau haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen toten Mann gefunden. Ob der 91-Jährige - der einzige Bewohner des Hauses - durch das Feuer in der Nacht zum Sonntag ums Leben kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

Demnach riefen Anwohner gegen 2:15 Uhr die Feuerwehr. Diese habe den Brand in der Doppelhaushälfte schnell unter Kontrolle bekommen und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern können. Der 91-Jährige habe aber nur noch leblos geborgen werden können, so die Polizei. Weitere Personen seien durch das Feuer nicht verletzt worden.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Die genaue Ursache des Brandes sei noch nicht bekannt, hieß es weiter. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Ladenburg war ein Haus in der historischen Altstadt betroffen. SWR

Keine Verletzten bei Brand in Ladenburg

Ein vergleichbar hoher Schaden ist bei einem zweiten Brand in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Dort war am frühen Sonntagmorgen in einem historischen Fachwerkhaus in der Altstadt ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Gebäude kurzzeitig verlassen, konnten am Vormittag aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Lediglich die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sei unbewohnbar, meldet die Polizei. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, die Ursache ist hier ebenfalls noch unklar.