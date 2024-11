Von Mittwoch bis Freitag hat die Gewerkschaft Ver.di die Beschäftigten des Großkraftwerks Mannheim zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde.

Der Warnstreik am Großkraftwerk Mannheim (GKM) beginnt am Mittwoch um 6 Uhr und soll bis Freitag um 22 Uhr dauern. Die Gewerkschaft Ver.di rechnet mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Man wolle damit vor der dritten Verhandlungsrunde über einen Haustarif Druck auf die Arbeitgeber machen.

Ver.di fordert nach eigenen Aussagen eine Entgelterhöhung von zwölf Prozent, die eine soziale Komponente enthält. Die Auszubildenden sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen - das alles bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Am 12. November hatte der Arbeitgeberverband der Elektrizitätswerke Baden-Württemberg ver.di zufolge tabellenwirksame Entgelterhöhungen von 2,3 Prozent mit einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Auf ein Jahr umgerechnet, entspricht das laut Ver.di einer Steigerung unter 1,6 Prozent.

Gewerkschaft will zwölf Prozent Lohnerhöhung

"Nach einem harten Jahr mit außergewöhnlichen Arbeiten und Belastungen durch die Transformation wollen die Arbeitgeber ihre Beschäftigten mit Reallohnverlusten abspeisen", so der Ver.di-Verhandlungsführer Angelo Bonelli. Darauf werde man nun mit einem ersten Warnstreik antworten, so ver.di. "Wir erwarten in der dritten Runde ein den Branchenabschlüssen entsprechendes Angebot", sagte Bonelli weiter.

GKM sieht Inflationsausgleich gewährleistet

Der Pressesprecher des GKM wies die Behauptung der Gewerkschaft auf Anfrage des SWR zurück: In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: "Mit dem arbeitgeberseitig vorgelegten Angebot gleichen wir die für 2025 erwartete Inflation mehr als aus und berücksichtigen dabei die wirtschaftliche Situation unseres Unternehmens, das aktuelle Marktumfeld und auch die berechtigten Anliegen unserer Anteilseigner", so Claudio Becker. Ziel bleibe es, gemeinsam mit den Tarifpartnern zu einer Einigung zu gelangen, die langfristig die Arbeitsplätze sichere und die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahre.

Notdienst soll Grundversorgung während des Streiks garantieren

Laut Gewerkschaft ist am Mittwochmorgen vor dem Verwaltungsgebäude des GKM in Mannheim eine Kundgebung geplant. Dort soll mit Liedern, Wortbeiträgen und Plakaten auf die derzeitige Lohnsituation der Arbeitnehmer aufmerksam gemacht werden. Gestreikt wird bis Freitagnacht. Mit dem Großkraftwerk wurde für die Dauer des Warnstreiks ein Notdienst mit etwa 100 Beschäftigten vereinbart. So soll die Grundversorgung gewährleistet werden. Die Verhandlungen für den Haustarif sollen dann am 5. Dezember in dritter Runde fortgesetzt werden.

Das Mannheimer GKM ist das größte Steinkohlekraftwerk Deutschlands. 500 Menschen sind dort beschäftigt. Es ist ein Gemeinschaftskraftwerk der RWE Generation SE (40%), der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (32%) und der MVV RHE GmbH (28%) ohne eigene Strom- und Wärmevermarktung.