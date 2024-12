Senior rammt mit E-Auto Hauswand in Waibstadt

per Mail teilen

In Waibstadt im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Autofahrer mit seinem Auto in eine Hauswand gefahren und hat sich darin verkeilt.

Das war nicht der Weihnachtsmann mit seinem roten Schlitten: Nach einem Fahrfehler mit einem Elektroauto fand sich am Freitagvormittag ein 71-Jähriger in der Hauswand eines Anwesens in Waibstadt im Rhein-Neckar-Kreis wieder. Einsatzkräfte seien gegen 10 Uhr alarmiert worden, heißt es von Polizeiseite.

Der Mann hatte zunächst einen Metallzaun durchbrochen und rammte die Hauswand so stark, dass er erst im Wohnzimmer der Anwohner zum Stehen kam. Dabei ist auch das Fenster des Hauses zerbrochen. Die Hausfassade wurde beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 40.000 Euro.

Fahrer wird von Trümmerteilen eingeklemmt

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er war von Trümmerteilen eingeklemmt worden. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber dem SWR, der Mann habe beim Anfahren mit seinem Elektroauto wahrscheinlich Brems- und Gaspedal verwechselt. Nach der Bergung wurde das Auto abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Bewohner des Hauses bekamen einen Schock.

Das wichtigste aber: Alle blieben unverletzt.