Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat entschieden, dass die AfD nach dem tödlichen Angriff auf einen Polizisten nicht auf dem Mannheimer Marktplatz demonstrieren darf.

Die Alternative für Deutschland (AfD) darf am Freitagabend nicht auf dem Mannheimer Marktplatz demonstrieren. Das hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) am Nachmittag entschieden. Am Marktplatz war eine Woche zuvor ein Polizist niedergestochen worden und zwei Tage später gestorben. Die Demonstration am Freitag sollte eigentlich um 18 Uhr beginnen.

VGH gibt Stadt Mannheim Recht

Das höchste Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg gab damit am Freitagnachmittag einer Beschwerde der Stadt Mannheim gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe statt. Die Stadtverwaltung hatte den Marktplatz nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von vergangener Woche zum Gedenkort erklärt - und damit gleichzeitig alle Kundgebungen dort verboten. Dagegen hatte die AfD Baden-Württemberg geklagt - und in erster Instanz Recht bekommen.

Die Stadt hat am Mannheimer Marktplatz ein Hinweisschild aufgehängt. SWR

Demo der AfD jetzt auf dem Paradeplatz?

Die Demonstration der AfD wird kurzfristig auf den Mannheimer Paradeplatz verlegt. Dort sind nach SWR-Informationen bereits AfD-Fahrzeuge angekommen und Absperrgitter werden aufgebaut.

Seit dem Nachmittag läuft in Mannheim bereits eine Kundgebung unter dem Motto "Mannheim steht zusammen - für Demokratie und Vielfalt", zu der unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) aufgerufen hat. Der DGB schätzt, dass 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Alten Messplatz zusammengekommen sind. Einige von ihnen ziehen nun in einem Demonstrationszug über den Ring, an den Planken entlang zum Paradeplatz. Dazu hat das Bündnis "Mannheim gegen Rechts" aufgerufen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Mannheim im Einsatz, um zu verhindern, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der verschiedenen Veranstaltungen aneinandergeraten.

Zur Demonstration für Demokratie und Vielfalt sind auf dem Alten Messplatz in Mannheim am Freitag viele Menschen zusammengekommen. Der Demozug endet am Paradeplatz. SWR

Schweigeminute für getöteten Polizisten am Freitagmittag

Am Freitag um 11:34 Uhr fand in ganz Baden-Württemberg eine Schweigeminute für den getöteten Polizisten Rouven Laur statt. Dazu war Bundespräsident Frank Walter Steinmeier nach Mannheim gekommen, mit ihm Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Viele Kolleginnen und Kollegen des getöteten Polizisten waren zeitgleich im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses zum Gedenken zusammengekommen.