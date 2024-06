per Mail teilen

Ein 63-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag auf der B3 zwischen Heppenheim und Bensheim (Kreis Bergstraße) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Auf der B3 ist am Sonntagvormittag ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er fuhr von Heppenheim in Richtung Bensheim (beides Kreis Bergstraße). Nach Angaben der Polizei war er kurz vor 9 Uhr aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Fremdeinwirkung gab es keine, hieß es.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät

Ersthelfer hatten den Mann zunächst aus dem Fahrzeug befreien können. Er erlag jedoch trotz eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nach dem Aufprall sei das Auto in Brand geraten. Allerdings konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, so die Polizei.

Grund für den Unfall unklar

Neben zwei Streifen der Polizeistation Heppenheim waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Bensheim, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B3 musste in beide Richtungen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Warum der Fahrer mit seinem Fahrzeug verunglückte, sei nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich zu melden.