Auf regennasser Straße gerät ein 36-jähriger Autofahrer im Kreis Tuttlingen ins Schlingern und kracht in den Gegenverkehr. Dabei wird ein 71-Jähriger tödlich verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Tuttlingen ist einer der Fahrer ums Leben gekommen. Das Auto eines 36-Jährigen war am Freitagabend auf der regennassen Bundesstraße 311 bei Immendingen ins Schleudern gekommen und auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Es krachte in den entgegenkommenden Wagen eines 71 Jahre alten Mannes, der seinen Verletzungen noch am Unfallort erlag. Der schwer verletzte Unfallverursacher wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die B311 wurde für rund sieben Stunden voll gesperrt.