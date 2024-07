Galeria in Mannheim: Fan-Andrang bei der SV Waldhof-Autogrammstunde

Die Spieler des SV Waldhof hatten alle Hände voll zu tun bei der Autogrammstunde im Galeria-Gebäude in Mannheim zum Start des Trikotverkaufs mit dem neuem Hauptsponsor Galeria.

Trikots signieren und für die Kameras posieren: Die Spieler des Fußball-Drittligisten SV Waldhof erlebten am Dienstagabend einen Riesenandrang von Fans bei der Autogrammstunde in Galeria Mannheim. Rund 250 Menschen drängelten sich um den neuen Kader, der frisch aus dem Trainingslager in Österreich kam. Grund für ihren Besuch im Mannheimer Warenhaus war der Verkaufsstart der Trikots mit dem neuen Hauptsponsor Galeria.

Die Fans empfingen ihre Mannschaft im 5. Stock der Galeria-Filiale mit Gesängen: "Einmal Waldhof, immer Waldhof." Die neuen Trikots gefielen vielen Waldhofanhängern. In hellblau feierte der SV Waldhof schon früher Erfolge, erinnerten sich viele. Da kauften manche gleich mehrere Trikots. Der Mehrheit gefiel auch die neue Partnerschaft zwischen dem Fußballverein und dem Kaufhaus. Sie sehen den Waldhof schon im Aufstiegsrennen für die 2. Bundesliga.

Aufbruchstimmung bei Waldhof und Galeria

Bernd Beetz, Vereinspräsident und Sponsor des Vereins sowie auch Retter der Warenhauskette freute sich über den großen Ansturm. Der Mannheimer schwelgte im SWR-Interview in Erinnerungen: wie er als kleines Kind zum Alsenweg radelte und im Kaufhaus am Paradeplatz erste Sachen kaufte. Der 73-jährige Geschäftsmann freute sich über die Aufbruchstimmung - im Verein und im Warenhaus. Dem stimmte Galeria-Filialleiter Niko Rauch zu: "Beide hatten eine Delle drin und jetzt geht’s gemeinsam nach oben."

Es ist ein schöner Moment, dass wir zwei Säulen zusammengeführt haben. Tolle Symbiose.

Waldhof-Kapitän Marcel Seegert sprach von einem Meilenstein für den Verein und dem Kaufhaus. Der Mannheimer wird das neue Trikot seiner Oma schenken, denn sie hat früher in der Galeria-Filiale am Paradeplatz gearbeitet.

Partnerschaft zwischen Galeria und SV Waldhof

Waldhof-Präsident Bernd Beetz investiert seit Jahren Millionen Euro in den Mannheimer Drittligisten. Vor wenigen Wochen rettete der Unternehmer die frühere Galeria-Kaufhof-Karstadt-Kette, die jetzt noch Galeria heißt. Der Standort am Paradeplatz wurde mit einer Kooperation mit dem Mannheimer Egon Scheuermann vor der Schließung bewahrt.

Also lag es nahe, Galeria zum Haupt- und Trikotsponsor des Drittligisten zu machen. Die Trikotvorstellung war schon am 5. Juli.

Galeria verkauft als neuer Hauptsponsor von SV Waldhof die neuen Trikots im Warenhaus. SWR

Bislang trugen die Waldhöfer Spieler die Werbung der Wettspielanbieter Crazybuzzer, Sunmaker und tipwin auf der Brust. Die Galeria-Filialen in Mannheim, Heidelberg und Viernheim sind künftig exklusiver Shop für die Fan-Artikel- neben dem SVW-Online-Shop. Hauptziel der Partnerschaft ist laut Bernd Beetz: Erfolgreicheres Merchandising, mehr Leute im Stadion und mehr Leute in den Galeria-Filialen.

Sport und Wirtschaft schon immer eng verbunden

Die angeschlagene Warenhauskette Galeria - vormals Galeria Karstadt Kaufhof - hat Bernd Beetz nach deren Insolvenz zusammen mit dem US-Investor Richard Baker übernommen. Der Mannheimer Investor und Projektentwickler Egon Scheuermann hat die Immobilie des Kaufhofs am Paradeplatz gekauft. Der 81-jährige Geschäftsmann ist langjähriger Sponsor des VfR Mannheim.

Freundschaftsspiel und Autogrammstunden

Das erste Freundschaftsspiel der Saison 2024/25 findet daher am Mittwoch zwischen den beiden Mannheimer Vereinen statt. Weitere Autogrammstunden des SV Waldhof sind am 25. Juli in Viernheim und am 15. August in Heidelberg in den Galeria-Filialen.