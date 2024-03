Der 21. März ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Das Mannheimer Moll-Gymnasium hat mit der Aktion "Socken rocken" ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz gesetzt. Dabei wurde viel getanzt.

Aus Anlass des Welt-Down-Syndrom-Tages hat sich das Moll-Gymnasium in Mannheim bereits zum zweiten Mal mit der Aktion "Socken rocken" für Vielfalt stark gemacht. Die Schule nutzte den Tag, um ein Bewusstsein für Menschen mit Down Syndrom zu schaffen und die Einzigartigkeit jedes Menschen zu feiern.

Flashmob für Vielfalt und Toleranz

Unter dem Motto "Glück ist bunt" haben Schülerinnen und Schüler des Moll-Gymnasiums einen Flashmob veranstaltet. Die Schule hatte dazu aufgerufen, am Donnerstag, den 21. März, auffallende, bunte Socken zu tragen. In der Pause wurde dann gemeinsam getanzt, unter dem Motto: "Socken rocken".

Integration am Mannheimer Moll-Gymnasium

Das Moll-Gymnasium bietet in Kooperation mit der sonderpädagogischen Eugen-Neter-Schule in Mannheim eine Integrationsklasse an. Dort sind sechs Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf. Sie alle gehen in die sechste Klasse. Die Kinder werden gesondert, aber auch gemeinsam mit anderen Kindern in ihrer Stufe unterrichtet - der sogenannten Kooperationsklasse. Das Integrationsprojekt gibt es seit 2023.

Sich sicher und wohl zu fühlen – das ist die Schulgemeinschaft, die das schafft.

Alle lernen voneinander

Das Konzept habe Vorteile für beide Klassen, sagt Julia Timmerhues, Lehrerin der sechsten Klasse. Die Kinder der Integrationsklasse, also die mit sonderpädagogischem Förderbedarf, bleiben nicht - wie so oft - nur unter sich. Sie lernen von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern einiges über deren Leben. Und die in der Kooperationsklasse profitieren vom Miteinander, indem sie etwa die Erfahrung machen, dass Leistung etwas sehr Individuelles ist.

Schülerinnen und Schüler des Moll-Gymnasiums tanzen gemeinsam - viele von ihnen tragen bunte Socken. SWR

Am Ende sind alle: Menschen

Ob jemand mit Down-Syndrom oder einer anderen Beeinträchtigung leben muss, sei nicht wirklich das Entscheidende. Am Ende geht es darum, dass Jeder und Jede einzigartig ist.