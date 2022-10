Schmerzkongress startet in Mannheim als Hybridveranstaltung

In Mannheim beginnt am Mittwoch der deutsche Schmerzkongress. Ärzte, Therapeuten und Wissenschaftler diskutieren vier Tage lang über die Behandlung und Ursachen von Schmerzen.

Der Schmerzkongress wird von der Deutsche Schmerzgesellschaft und Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) veranstaltet. Zentrales Motto in diesem Jahr: "Schmerzmedizin heute und morgen: Bilanz und Ausblick".

Der Schwerpunkt des Kongresses, der als Hybridveranstaltung in Präsenz im Mannheimer Rosengarten und Online stattfindet, liegt auf Innovationen in der Versorgungsforschung sowie auf der Patientenzentriertheit wissenschaftlicher Ansätze. Außerdem beschäftigen sich die Experten mit sogenannten sekundären Kopfschmerzen. Betroffene leiden dabei unter symptomatischen Kopfschmerzen, die durch andere Erkrankungen ausgelöst werden.

Schmerz hat vielfältige Ursachen

23 Millionen Menschen in Deutschland haben nach Angaben der Veranstalter ständig mit Schmerz zu tun – als Folge von Kopfschmerzen und Migräne, Gelenkerkrankungen, Rheuma oder in Folge einer Operation. Rund 350.000 Patientinnen und Patienten leiden zum Beispiel täglich an Migräneattacken. Über zwei Millionen Menschen bundesweit haben einen so starken Dauerschmerz, was auch zu psychischen Beeinträchtigungen führen kann.

Patiententag zum Thema Dauerschmerz und Depression

Ein Patiententag am Samstagvormittag rundet den Schmerzkongress ab: Dann können sich Besucherinnen und Besucher über das Thema Dauerschmerz und Depression informieren. Es geht unter anderem darum, wann bei einer Schmerzerkrankung eine Psychotherapie notwendig ist. Denn wer mit chronischen Schmerzen leben muss, ist auch psychisch stark belastet, so die Spezialisten.

Für das kommende Jahr ist vom 18. bis 21. Oktober 2023 der nächste Deutsche Schmerzkongress geplant. Zentrales Motto: "Im Team Grenzen überwinden."