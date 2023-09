An "Rosch Haschana" begrüßen Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt das neue Jahr. Auch in Mannheim wird dieses Wochenende gefeiert. Die Gemeinde hat sich darauf wochenlang vorbereitet.

Jüdinnen und Juden starten dieses Wochenende ins neue Jahr. Zum sogenannten "Rosch Haschana" wird die Schöpfung und der Beginn der Menschheit gefeiert. Auch die jüdische Gemeinde in Mannheim feiert ein großes Neujahrsfest. Mehrere Wochen haben sie sich darauf vorbereitet.

Besonderheit in Mannheim: Gesang mit drei Männern

Typisch für die jüdische Kultur ist, dass jede Gemeinde auf der Welt ihre eigene musikalische Tradition hat. An Feierlichkeiten, wie an "Rosch Haschana", werden zum Gottesdienst immer wieder Stücke gesungen. In der Gemeinde in Mannheim treten gleich drei Sänger beim Neujahrsgottesdienst auf.

Gast-Rabbiner in Mannheim, Paul Moses Strasko, hat dafür extra ein eigenes Stück komponiert, das ausschließlich in Mannheim zu hören ist. Der Gast-Rabbiner wird am Neujahrsfest gemeinsam mit Kantor Amnon Seelig und Vater Raphael Seelig zehn verschiedene Stücke singen. Dafür haben sie mehrere Stunden geprobt.

Die jüdische Gemeinde in den Mannheimer F-Quadraten von außen. SWR

Traditionelle Küche an "Rosch Haschana"

Auch in der Gemeindeküche liefen die Vorbereitungen kurz vor dem Fest auf Hochtouren. Eine Spezialität an "Rosch Haschana" ist zum Beispiel "gefilter Fisch". Das ist ein mit Fisch gefüllter Karpfen. Jüdinnen und Juden essen an ihrem Neujahrsfest aber auch traditionell Apfel mit Honig - das steht symbolisch für ihren Wunsch nach einem guten und süßen Jahr. Rund 170 Gäste erwartet die Mannheimer Gemeinde nach eigenen Angaben zum Neujahrsfest, das noch bis Sonntag geht.